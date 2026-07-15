Никакой возни с кляром, потрясли пакет — и на противень: хрустящие кабачки, вкуснее картошки по-деревенски

Эти кабачки по вкусу и текстуре напоминают картошку по-деревенски, но готовится намного быстрее и без лишнего масла, ведь дольки просто смешиваются в пакете с панировкой и специями, а затем запекаются до золотистой корочки.

Ингредиенты: 2 кабачка (около 500 г), 3 ст. л. панировочных сухарей, по 1 ч. л. паприки и сушеного чеснока, соль, перец. Кабачки вымойте, нарежьте вдоль на дольки, чтобы получились крупные ломтики, похожие на картошку по-деревенски, затем сложите их в полиэтиленовый пакет, добавьте сухари, соль, паприку и сухой чеснок, завяжите пакет и энергично потрясите, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся панировкой. Выложите кабачки на противень, застеленный пергаментом, в один слой, при желании сбрызните маслом для дополнительного хруста, отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить кабачки по этому рецепту. Результат порадовал: дольки получились с ароматной оболочкой и сочной серединкой. Совет: для максимальной хрусткости предварительно обсушите кабачки бумажным полотенцем.

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