Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 12:30

Никакой возни с кляром, потрясли пакет — и на противень: хрустящие кабачки, вкуснее картошки по-деревенски

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти кабачки по вкусу и текстуре напоминают картошку по-деревенски, но готовится намного быстрее и без лишнего масла, ведь дольки просто смешиваются в пакете с панировкой и специями, а затем запекаются до золотистой корочки.

Ингредиенты: 2 кабачка (около 500 г), 3 ст. л. панировочных сухарей, по 1 ч. л. паприки и сушеного чеснока, соль, перец. Кабачки вымойте, нарежьте вдоль на дольки, чтобы получились крупные ломтики, похожие на картошку по-деревенски, затем сложите их в полиэтиленовый пакет, добавьте сухари, соль, паприку и сухой чеснок, завяжите пакет и энергично потрясите, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся панировкой. Выложите кабачки на противень, застеленный пергаментом, в один слой, при желании сбрызните маслом для дополнительного хруста, отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить кабачки по этому рецепту. Результат порадовал: дольки получились с ароматной оболочкой и сочной серединкой. Совет: для максимальной хрусткости предварительно обсушите кабачки бумажным полотенцем.

Ранее стало известно, как приготовить кабачки в сыре — завтрак или ужин, который готовится сам.

Проверено редакцией
Читайте также
IT-эксперт назвал навыки, востребованные для молодежи
Общество
IT-эксперт назвал навыки, востребованные для молодежи
Адвокат предостерег от хранения фотографий паспорта в смартфоне
Общество
Адвокат предостерег от хранения фотографий паспорта в смартфоне
Кладу овощи в рукав и забываю на час — кабачковая икра получается нежной, бархатистой, вкуснее классики
Общество
Кладу овощи в рукав и забываю на час — кабачковая икра получается нежной, бархатистой, вкуснее классики
Шесть яиц, сгущенка и какао — и через час на столе торт «Прага»: сочнее и нежнее магазинного
Общество
Шесть яиц, сгущенка и какао — и через час на столе торт «Прага»: сочнее и нежнее магазинного
Забудьте про жареное: тушеные кабачки покорят вас за 20 минут — 3 рецепта
Семья и жизнь
Забудьте про жареное: тушеные кабачки покорят вас за 20 минут — 3 рецепта
Общество
рецепты
кабачки
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
Никакой возни с кляром, потрясли пакет — и на противень: хрустящие кабачки, вкуснее картошки по-деревенски Эти кабачки по вкусу и текстуре напоминают картошку по-деревенски, но готовится намного быстрее и без лишнего масла, ведь дольки просто смешиваются в пакете с панировкой и специями, а затем запекаются до золотистой корочки.
2 кабачка (около 500 г)
3 ст. л. панировочных сухарей
по 1 ч. л. паприки и сушеного чеснока
соль, перец
>
Кабачки вымойте, нарежьте вдоль на дольки, чтобы получились крупные ломтики, похожие на картошку по-деревенски, затем сложите их в полиэтиленовый пакет.
Добавьте сухари, соль, паприку и сухой чеснок, завяжите пакет и энергично потрясите, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся панировкой.
Выложите кабачки на противень, застеленный пергаментом, в один слой, при желании сбрызните маслом для дополнительного хруста, отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России обрушили удары по штабу бригады «Птахи Мадьяра»
В Кремле оценили возможность Сербии стать посредником в переговорах
Пригожин раскрыл свое отношении к откровенным фотографиям Валерии
Наступление ВС РФ на Харьков 15 июля: лютые удары, контроль над Купянском
Поезд насмерть сбил человека в Екатеринбурге
Журналист из Литвы оказался фигурантом громкого дела в России
Автоэксперт ответил, как ситуация с топливом отразится на рынке машин
«Свежая порция»: в Кремле заявили о новых «страшилках» про Россию
«Возможно, ошибся»: Масалитин объяснил поражение Франции от Испании на ЧМ
Российские тхэквондистки завоевали серебряные медали в финале Кубка мира
Песков рассказал о занятости США на Ближнем Востоке
В Кремле раскрыли, когда США займутся Украиной
Песков обвинил Прибалтику в промывании мозгов населению
«Все логично»: тренер Билялетдинов о матче Франция — Испания на ЧМ-2026
Путину доложили о паводках на Урале
Диетолог дала советы по заморозке ягод
Диетолог рассказал о неожиданной пользе огурцов
Песков раскрыл, за какими заявлениями в США следит Кремль
«Не дать в обиду»: Поддубный призвал защитить основательницу SOS Donbass
В Кремле осудили отказ Латвии от русского языка
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.