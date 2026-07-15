Забудьте про жареное: тушеные кабачки покорят вас за 20 минут — 3 рецепта

Забудьте про жареное: тушеные кабачки покорят вас за 20 минут — 3 рецепта

Забудьте про жареное: тушеные кабачки покорят вас за 20 минут — 3 рецепта

Кабачок часто считают скучным овощем с дачной грядки, но он способен удивить даже искушенных гурманов. Тушеные кабачки — это не просто гарнир, а полноценное блюдо, которое готовится быстро и приносит организму реальную пользу. Ниже собраны три рецепта: от классического до неожиданного, с редким ингредиентом, который редко встречается в обычных кулинарных подборках.

Тушеные кабачки с кокосовым молоком и карри

Этот способ приготовления встречается редко в русской кухне, хотя сочетание кабачка с кокосовым молоком раскрывает овощ совершенно по-новому.

Понадобятся: кабачки (молодые — 2 шт., около 500 г), кокосовое молоко (200 мл), карри (порошок — 1 ч. л.), чеснок (2 зубчика), лук (репчатый — 1 шт.), масло (растительное — 2 ст. л.), соль и черный перец по вкусу.

Кабачки нарезают кубиками, лук и чеснок мелко шинкуют и обжаривают на масле до прозрачности. Затем добавляют кабачки, карри и тушат 10 минут на среднем огне. В конце вливают кокосовое молоко и томят еще 5 минут под крышкой до мягкости овоща.

Калорийность: около 78 ккал на 100 г. БЖУ: белки — 1,3 г, жиры — 6,2 г, углеводы — 4,5 г.

Польза: кокосовое молоко содержит лауриновую кислоту, поддерживающую иммунитет; карри богат куркумином с противовоспалительным эффектом.

Вредные свойства: кокосовое молоко калорийнее самого кабачка и может быть избыточным при заболеваниях желчного пузыря; острые специи не подходят при гастрите с повышенной кислотностью.

Тушеные кабачки с сушеными томатами и кедровыми орехами

Быстро приготовить эффектное блюдо для гостей помогает именно этот рецепт — сушеные томаты и кедровые орехи редко используют вместе с кабачком, но комбинация получается яркой.

Понадобятся: кабачки (2 шт., около 500 г), сушеные томаты (в масле — 50 г), кедровые орехи (30 г), чеснок (зубчик), оливковое масло (2 ст. л.), базилик свежий (по вкусу), соль по вкусу.

Кабачки режут полукольцами и обжаривают на оливковом масле 3-4 минуты, добавляют измельченный чеснок и нарезанные сушеные томаты. Тушат под крышкой 7-8 минут, в конце всыпают кедровые орехи и рубленый базилик. Блюдо готово буквально за 15 минут, что делает его идеальным для будничного ужина.

Забудьте про жареное: тушеные кабачки покорят вас за 20 минут — 3 рецепта Фото: Shutterstock/FOTODOM

Калорийность: около 95 ккал на 100 г. БЖУ: белки — 2,1 г, жиры — 7,8 г, углеводы — 5,3 г.

Польза: кедровые орехи содержат магний, полезный для нервной системы; сушеные томаты сохраняют ликопин — антиоксидант, защищающий сосуды.

Вредные свойства: орехи высококалорийны и не подходят при похудении в больших количествах; сушеные томаты в масле содержат много соли, что нежелательно при гипертонии.

Тушеные кабачки с брынзой и мятой

Этот вариант ценят за пользу для организма — сочетание молочного продукта и свежей зелени редко встречается в стандартных подборках рецептов.

Понадобятся: кабачки (2 шт., около 500 г), брынза (100 г), мята свежая (5-6 листиков), сметана (20% — 100 мл), масло (растительное — 2 ст. л.), соль по вкусу.

Кабачки нарезают кубиками и тушат на масле 8–10 минут до мягкости, затем вливают сметану и томят еще 3 минуты. Брынзу крошат прямо перед подачей, а листья мяты мелко рвут руками и посыпают готовое блюдо сверху.

Калорийность: около 88 ккал на 100 г. БЖУ: белки — 3,4 г, жиры — 6,5 г, углеводы — 4,1 г.

Польза: брынза богата кальцием, необходимым для костей; мята содержит менол, который улучшает пищеварение.

Вредные свойства: брынза содержит много соли, что не подходит людям с отеками; сметана повышает калорийность блюда при диетическом питании.

Тушеные кабачки заслуженно занимают место на кухне тех, кто ценит простоту и пользу продуктов. Три предложенных способа доказывают, что даже привычный овощ можно раскрыть по-новому, если добавить немного смелости в выборе ингредиентов.

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