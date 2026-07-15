Шесть яиц, сгущенка и какао — и через час на столе торт «Прага»: сочнее и нежнее магазинного

Беру яйца, сгущенку, муку и какао — и замешиваю тесто, которое через час превращается в легендарный торт «Прага» с нежнейшими коржами и густым шоколадным кремом. Это тот случай, когда домашняя выпечка получается лучше магазинной. Торт выглядит как настоящий кулинарный шедевр — ровные слои, глянцевая глазурь, а внутри идеальное сочетание бисквита и крема.

Для приготовления вам понадобится: Для коржей: 6 яиц, 150 г сахара, 200 г муки, 30 г какао-порошка, 1 ч. ложка разрыхлителя. Для крема: 1 банка сгущенного молока (380 г), 200 г сливочного масла комнатной температуры, 2 ст. ложки какао-порошка, 1 ч. ложка коньяка или рома (по желанию). Для глазури: 100 г темного шоколада, 50 г сливочного масла. Духовку разогрейте до 180°C. Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы — примерно 10 минут миксером на высокой скорости. Муку смешайте с какао и разрыхлителем, просейте и аккуратно вмешайте в яичную массу лопаткой складывающими движениями, чтобы сохранить воздушность.

Разделите тесто на две равные части и выпекайте два коржа в смазанных маслом формах (диаметром 20–22 см) 20–25 минут до сухой шпажки. Готовые коржи остудите на решетке, затем разрежьте каждый горизонтально на два тонких коржа — всего получится 4 коржа. Для крема взбейте размягченное масло до пышности, постепенно добавьте сгущенку и какао, взбивайте до однородности, в конце добавьте коньяк для аромата. Соберите торт, промазывая каждый корж кремом (верхний слой тоже смажьте). Приготовьте глазурь: растопите шоколад с маслом на водяной бане или в микроволновке, покройте торт сверху и по бокам. Уберите в холодильник минимум на 4 часа, лучше на ночь, для пропитки. Подавайте, нарезая острым ножом на порционные куски.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот торт на день рождения — гости не поверили, что я готовила его сама, а не покупала в кондитерской. Я уменьшила сахар в коржах до 120 г, добавила в крем немного растворимого кофе — вкус стал глубже.