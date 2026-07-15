Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 10:30

Забыла о шоколадных тортах — пеку пирог «Натс» с орехами и карамелью. Вкуснее, чем конфеты, и без лишней возни

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру муку, масло, орехи, сливки и мёд — замешиваю песочное тесто, готовлю карамельную ореховую начинку, выкладываю в форму и запекаю до румяности.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая песочная основа и нежная, тягучая ореховая начинка с карамельным вкусом и ароматом мёда — идеально к чаю, кофе или как десерт для всей семьи. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и необычного десерта без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, 30 г сахарной пудры, щепотка соли, 120 г холодного сливочного масла, 1 яйцо, 2 ст. ложки холодной воды; для начинки — 350 г орехов (арахис, грецкие, фундук, миндаль), 150 г сахара, 230 мл сливок 33%, 30 г сливочного масла, 30 г мёда, щепотка соли; для смазки — 1 желток, 1 ст. ложка молока. Замесите тесто, выложите в форму. Для начинки смешайте орехи, сахар, сливки, масло и мёд, варите до карамелизации. Вылейте на тесто, смажьте желтком с молоком. Выпекайте при 180°C 35–40 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — даже те, кто не любит орехи, просили добавки! На вкус — как дорогая шоколадка. Кстати, вместо мёда можно взять кленовый сироп. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Взбиваю белки в пену — на завтрак подаю омлет «Пуляр»: нежная сливочная вкуснятина с золотистой корочкой
Общество
Взбиваю белки в пену — на завтрак подаю омлет «Пуляр»: нежная сливочная вкуснятина с золотистой корочкой
Натираю кабачки на терке и заливаю молоком — к завтраку подаю блинчики нежнее оладий: золотистые кружева на тарелке
Общество
Натираю кабачки на терке и заливаю молоком — к завтраку подаю блинчики нежнее оладий: золотистые кружева на тарелке
Абрикосы и творог в нежном тесте — пирог, который я называю «Поцелуй лета». Готовится просто, съедается мгновенно
Общество
Абрикосы и творог в нежном тесте — пирог, который я называю «Поцелуй лета». Готовится просто, съедается мгновенно
Торт «Белоснежный» за 20 минут: даже мука не нужна — рис с творогом творят чудеса
Общество
Торт «Белоснежный» за 20 минут: даже мука не нужна — рис с творогом творят чудеса
Творожные булочки с яблоком и корицей — как у бабушки, но за 30 минут: нежное тесто, начинка и сахарная корочка
Общество
Творожные булочки с яблоком и корицей — как у бабушки, но за 30 минут: нежное тесто, начинка и сахарная корочка
рецепты
торты
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Клад в мусорном контейнере на 55 млн рублей обернулся уголовным делом
В России ответили экс-главе МИД Украины на переименование страны в Русь
Двое водителей арестованы за провокационный ролик на фоне собора
Мальчик отошел от берега на восемь метров и утонул на глазах у брата
В Калининграде создали самый большой в истории кубок из янтаря
Аналитик ответил на решение Болгарии выйти из «коалиции желающих»
Теннисистка Андреева призналась в любви к коктейлю с постыдным названием
Невролог назвал неочевидную привычку, ухудшающую качество сна
«Усидеть на двух стульях»: Литвинову призвали озвучить позицию по СВО
Почему не работает Telegram сегодня, 15 июля: замедление, когда заблокируют
Врач рассказала, как избежать джетлага после перелета
«Он победил, но это было нелегко»: в Польше высмеяли фиаско Зеленского
Бойцы ВС РФ проехали минное поле на мотоциклах, зачистив окопы
Пропавшие в Карелии дети рассказали, зачем прошли 50 км
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 июля: где сбои в России
В Китае впервые имплант в мозг вернул руке способность двигаться
Мужчина несколько дней домогался молодого терапевта
Омича задержали за поддержку Украины
Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа
Врач предупредил о смертельной опасности дачных погребов
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.