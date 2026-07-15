Забыла о шоколадных тортах — пеку пирог «Натс» с орехами и карамелью. Вкуснее, чем конфеты, и без лишней возни

Забыла о шоколадных тортах — пеку пирог «Натс» с орехами и карамелью. Вкуснее, чем конфеты, и без лишней возни

Беру муку, масло, орехи, сливки и мёд — замешиваю песочное тесто, готовлю карамельную ореховую начинку, выкладываю в форму и запекаю до румяности.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая песочная основа и нежная, тягучая ореховая начинка с карамельным вкусом и ароматом мёда — идеально к чаю, кофе или как десерт для всей семьи. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусного и необычного десерта без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, 30 г сахарной пудры, щепотка соли, 120 г холодного сливочного масла, 1 яйцо, 2 ст. ложки холодной воды; для начинки — 350 г орехов (арахис, грецкие, фундук, миндаль), 150 г сахара, 230 мл сливок 33%, 30 г сливочного масла, 30 г мёда, щепотка соли; для смазки — 1 желток, 1 ст. ложка молока. Замесите тесто, выложите в форму. Для начинки смешайте орехи, сахар, сливки, масло и мёд, варите до карамелизации. Вылейте на тесто, смажьте желтком с молоком. Выпекайте при 180°C 35–40 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — даже те, кто не любит орехи, просили добавки! На вкус — как дорогая шоколадка. Кстати, вместо мёда можно взять кленовый сироп. Находка, а не рецепт!