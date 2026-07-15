Натираю кабачки на терке и заливаю молоком — к завтраку подаю блинчики нежнее оладий: золотистые кружева на тарелке

Беру кабачки, тру на терке, отжимаю сок и добавляю их в жидкое блинное тесто на молоке — получаются тонкие, нежные кружева, которые гораздо интереснее привычных пышных оладий. Блины выходят легкими, почти прозрачными, но при этом достаточно плотными.

Для приготовления пяти порций вам понадобится: 600 г кабачков (примерно 2 средних), 200 мл молока, 1 яйцо, 6 ст. ложек муки с горкой, 1 ч. ложка разрыхлителя, 1 ч. ложка сахара, 1/2 ч. ложки соли, 2 ст. ложки растительного масла в тесто и масло для жарки, черный перец и сушеные травы по вкусу. Кабачки очистите, если кожура грубая, и натрите на крупной терке. Тщательно отожмите лишнюю жидкость руками — это важный шаг, чтобы тесто не получилось водянистым. В глубокой миске взбейте яйцо с солью и сахаром, влейте молоко и масло, перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем и постепенно добавьте к жидким ингредиентам, помешивая до однородности. Введите отжатые кабачки, перец и травы, аккуратно перемешайте — консистенция должна быть как густая сметана. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Наливайте тесто поровну, распределяя по поверхности, и жарьте блины по 2–3 минуты с каждой стороны до румяности. Подавайте горячими со сметаной, йогуртом или чесночным соусом, а для праздника соберите блинный торт, прослаивая их начинкой и давая постоять в холодильнике пару часов.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже напекла этих блинов на ужин — семья съела стопку быстрее, чем я пожарила следующую партию. Я добавила в тесто сушеный чеснок и укроп, а подавала с густой сметаной и красной рыбой. Кстати, из этих блинов получился отличный торт с творожным сыром. Находка, а не рецепт!