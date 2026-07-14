Аджика из кабачков и помидоров — без стерилизации за 1 час: замена скучным зимним салатам

Аджика из кабачков и помидоров — без стерилизации за 1 час: замена скучным зимним салатам

Аджика из кабачков и помидоров — это отличная альтернатива скучным зимним салатам, она получается острой, пряной, с насыщенным чесночным ароматом и легкой кислинкой, идеально подходит как соус к жареному мясу, как заправка для борщей и солянок или просто как намазка на свежий хлеб.

Для приготовления возьмите 1,5 кг кабачков, 1 кг помидоров, 3 сладких перца, 2 головки чеснока, 2 острых перца, 100 мл растительного масла, 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, 50 мл 9% уксуса. Все овощи, кроме чеснока, пропустите через мясорубку или измельчите блендером, переложите в кастрюлю, добавьте масло, сахар и соль, варите на среднем огне 30 минут, периодически помешивая, затем добавьте пропущенный через пресс чеснок и уксус, варите еще 5 минут, разлейте по банкам и герметично закатайте крышками.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить аджику по этому рецепту. Она получилась ярко-оранжевой, с приятной остринкой. Совет: если соус получился жидким, увеличьте время варки до 45–50 минут, чтобы выпарилась лишняя жидкость.

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