Арестованная за порнографию Шурыгина в СИЗО «обратилась» к Богу Арестованная по делу о порнографии Шурыгина начала читать православные книги

Находящаяся под стражей по уголовному делу о распространении порнографии блогерша Диана Шурыгина (Шлянина) читает православную литературу, которую взяла в церкви следственного изолятора в Москве, рассказал председатель ОНК Москвы Илья Высотский. Как передает РИА Новости, на вопросы о своем моральном состоянии девушка отвечает, что не падает духом и старается находить положительное во всем происходящем.

Диана рассказала, что уже прочитала две книги, которые брала в церкви изолятора. Ей бы хотелось читать о психологии, саморазвитии. Библиотека в женском СИЗО довольно большая, и мы объяснили ей, что у администрации она может попросить список имеющихся книг и выбрать, что почитать, — заявил Высотский.

Ранее пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что Троицкий суд Москвы на один месяц продлил срок ареста Шурыгиной по уголовному делу о распространении порнографических материалов. До этого ее перевели в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста.

Кроме того, друзья блогерши заявили, что у нее может начаться наркотическая ломка в следственном изоляторе. По их словам, она часто употребляла синтетические наркотики и аптечные препараты для раскрепощения во время съемок. Знакомые также рассказали, что Шурыгина увлекалась мефедроном и другими наркотическими веществами, из-за чего проходила лечение в реабилитационном центре.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.