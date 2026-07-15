Алюминиевый гигант «разозлил» ФАС

ФАС России возбудила антимонопольное дело в отношении группы РУСАЛ в связи с неисполнением предупреждения о необходимости скорректировать ценообразование на алюминий, сообщила пресс-служба ведомства. По данным службы, она выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства и предупредила группу компаний о необходимости изменить условия договоров на поставку сырья.

ФАС возбудила дело в отношении группы РУСАЛ. Компания не исполнила предупреждение службы. В связи с выявленными признаками нарушения антимонопольного законодательства служба предупредила группу компаний о необходимости изменить условия договоров на поставку алюминия, — заявили в ведомстве.

Цены на металл для российских потребителей у компании превышали экспортные. После получения предупреждения РУСАЛ дважды обращался с ходатайствами о продлении срока его исполнения, однако так и не выполнил установленные требования. В итоге ФАС возбудила дело по признакам навязывания невыгодных условий российским переработчикам. В случае подтверждения нарушения группе РУСАЛ грозит оборотный штраф.

Ранее ФАС России сообщила, что региональные подразделения ведомства применили меры реагирования к участникам нефтепродуктового рынка. Саратовское управление Федеральной антимонопольной службы вынесло предостережение компании ООО «Алькорр», управляющей сетью автозаправочных станций «Торэко». В свою очередь, Оренбургское УФАС выявило признаки нарушения законодательства в действиях трех компаний.