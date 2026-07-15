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15 июля 2026 в 08:21

Звезда «Дикого ангела» захотела спеть в России почти за 30 млн рублей

Орейро согласилась приехать в Россию ради выступлений на частных корпоративах

Наталия Орейро Наталия Орейро Фото: IMAGO/MPG/imago-images.de/Global Look Press
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Уругвайская, аргентинская и российская актриса Наталия Орейро согласилась на выступления в РФ для частных корпоративов, запросив значительный гонорар, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, знаменитость начала получать заказы на концерты, несмотря на высокий ценник.

Орейро установила два варианта стоимости: 19 млн рублей за час выступления с использованием фонограммы, а за живое исполнение всех хитов, включая композиции из фильма «Дикий ангел», она запросила 28 млн рублей. В плане условий проживания звезда настаивает на размещении в двухкомнатном люксе в пятизвездочном отеле «Ритц» или Four Seasons, при этом обязательным требованием является наличие штор блэкаут.

Орейро, которая является вегетарианкой с 16 лет, просит только растительную пищу, кедровое молоко, колу без сахара и дубайский шоколад. Помимо всего прочего, в райдере указаны жареная лапша, рыба, мясо с овощами и фруктами. Последний раз секс-символ 90-х приезжала в Москву в ноябре 2025 года на премьеру фильма, но концертов тогда не дала.

Ранее сообщалось, что гонорар певца Прохора Шаляпина увеличился в два раза — с 1 млн до 2 млн рублей. При этом еще не так давно денежное вознаграждение артиста составляло около 800 тыс. рублей. За эту сумму певец может провести праздник, например, день рождения, и выступить с музыкальными композициями.

Шоу-бизнес
Россия
Наталия Орейро
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