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15 июля 2026 в 08:37

Раскрыто, как банки смогут компенсировать ущерб от телефонных мошенников

В России обманутые мошенниками граждане получат право на компенсацию от банка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пострадавшие от мошенничества граждане смогут обратиться в банк для оспаривания перевода, совершенного под влиянием злоумышленников, сообщили в пресс-службе Минцифры России. После этого кредитная организация проверит информацию и при выявлении ошибки возместит ущерб либо направит обращение оператору связи, передает РИА Новости.

Операторы и банки будут компенсировать ущерб от телефонных мошенников. Человек обращается в банк и сообщает, что перевод был совершен под влиянием мошенников. <...> Если банк подтверждает, что действовал корректно, он не возмещает деньги сам, а направляет обращение оператору связи, — уточнили в ведомстве.

В случае положительного решения по обращению гражданина возмещение ущерба будет произведено банком или оператором связи в течение 30 дней, а при трансграничных переводах — в течение 60 дней. В случае несогласия с решением оно может быть обжаловано.

Ранее Минцифры разработало критерии для включения телефонных номеров мошенников в государственную информационную систему «Антифрод». В частности, под контроль системы будут подпадать номера, с которых рассылаются поддельные сообщения якобы от портала «Госуслуги».

Общество
Россия
Минцифры
телефонные мошенники
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