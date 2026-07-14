За 1 час на бутерброды и к мясу: кабачковая икра с яблоком — бюджетно и нежно

За 1 час на бутерброды и к мясу: кабачковая икра с яблоком — бюджетно и нежно

Кабачковая икра с яблоком — это отличный способ вкусно использовать сезонные кабачки и простая, бюджетная закуска вместо магазинных соусов и паштетов. Кисло-сладкое яблоко дает нежную фруктовую нотку, воздушную текстуру и приятную свежесть, идеально на бутерброды, к мясу или как самостоятельное блюдо, готовится тушением за час без стерилизации.

Ингредиенты: 1 кг кабачков, 2 кислых яблока (зеленых), 2 лука, 1 морковь, 3 ст. л. томатной пасты, 50 мл масла, соль, перец, 0,5 ч. л. кориандра. Кабачки очистите, нарежьте кубиками, яблоки натрите, лук с морковью нарежьте как удобно. Обжарьте лук с морковью 10 минут, добавьте кабачки, тушите 20 минут под крышкой, положите яблоки, томатную пасту, специи, томите 15 минут, взбейте блендером, уваривайте 10 минут без крышки до густоты — по желанию можно увеличить время для более плотной консистенции.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить кабачковую икру с яблоком и дала совет: за 5 минут до конца добавьте 2 зубчика чеснока и 1 ч. л. яблочного уксуса — это усилит аромат и продлит хранение в холодильнике.

Ранее стало известно, как приготовить сырое варенье из клубники: без варки.