Икра из кабачков — прошлый век: беру ломтик плавленого сыра и готовлю намазку на хлеб — хит этого лета

Икра из кабачков — прошлый век: беру ломтик плавленого сыра и готовлю намазку на хлеб — хит этого лета

Попробовав раз намазку из кабачков с плавленым сырком, вы навсегда забудете об икре. Нежная, кремовая, с ярким чесночным ароматом и сливочной текстурой, она идеально подходит для бутербродов, тарталеток или как соус для овощей.

Для приготовления понадобится: 1 средний кабачок, 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 1 плавленый сырок, соль, перец, зелень (укроп, петрушка). Лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте на сковороде до мягкости. Добавьте нарезанный кубиками кабачок, посолите и жарьте, помешивая до мягкости овощей. Переложите содержимое сковороды в чашу блендера, добавьте чеснок и плавленый сырок, взбейте до однородной массы. Вмешайте рубленую зелень. Остудите. Хранится в холодильнике до 5 дней.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить намазку из кабачков. Она получилась бархатистой и ароматной, но для более яркого цвета к овощам нужно дополнительно добавить 1 ст. л. томатной пасты.

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