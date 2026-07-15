Хит лета-2026: ленивые сырники из плавленых сырков — вкуснее классических, а готовятся в два раза быстрее

Беру три плавленых сырка, отправляю их на 10 минут в морозилку, натираю на тёрке и смешиваю с яйцом и мукой — через 15 минут на столе уже тарелка румяных, пышных оладий, которые пахнут сырниками и вмиг разлетаются по тарелкам.

Это завтрак-спасение, когда времени в обрез, а хочется горячего, сытного и вкусного: оладьи получаются с хрустящей корочкой снаружи и нежнейшей, расплавленной текстурой внутри, которая тянется, как сыр на горячей пицце.

Для приготовления вам понадобится: 3 плавленых сырка (по 70 г), 1 яйцо, 2 ст. ложки пшеничной муки, 2 ст. ложки растительного масла для жарки, соль и перец по вкусу. Сырки заморозьте в морозилке на 10–15 минут — они затвердеют, и их будет легко натереть на крупной терке прямо в глубокую миску. Добавьте к сырной стружке яйцо, муку, соль и перец, тщательно перемешайте до однородности — тесто должно получиться густым и слегка липким. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие круглые оладьи, и обжаривайте по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой румяной корочки — они поднимаются и становятся пухлыми даже без соды. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте горячими со сметаной, йогуртом или даже с мёдом для контраста — они универсальны и хороши в любом сочетании.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже пожарила эти оладьи на завтрак. Я добавила в тесто зелень и сушёный чеснок — получился пикантный вариант. Кстати, вместо муки можно взять манку для пышности.