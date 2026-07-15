Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 11:00

Хит лета-2026: ленивые сырники из плавленых сырков — вкуснее классических, а готовятся в два раза быстрее

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру три плавленых сырка, отправляю их на 10 минут в морозилку, натираю на тёрке и смешиваю с яйцом и мукой — через 15 минут на столе уже тарелка румяных, пышных оладий, которые пахнут сырниками и вмиг разлетаются по тарелкам.

Это завтрак-спасение, когда времени в обрез, а хочется горячего, сытного и вкусного: оладьи получаются с хрустящей корочкой снаружи и нежнейшей, расплавленной текстурой внутри, которая тянется, как сыр на горячей пицце.

Для приготовления вам понадобится: 3 плавленых сырка (по 70 г), 1 яйцо, 2 ст. ложки пшеничной муки, 2 ст. ложки растительного масла для жарки, соль и перец по вкусу. Сырки заморозьте в морозилке на 10–15 минут — они затвердеют, и их будет легко натереть на крупной терке прямо в глубокую миску. Добавьте к сырной стружке яйцо, муку, соль и перец, тщательно перемешайте до однородности — тесто должно получиться густым и слегка липким. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие круглые оладьи, и обжаривайте по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой румяной корочки — они поднимаются и становятся пухлыми даже без соды. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте горячими со сметаной, йогуртом или даже с мёдом для контраста — они универсальны и хороши в любом сочетании.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже пожарила эти оладьи на завтрак. Я добавила в тесто зелень и сушёный чеснок — получился пикантный вариант. Кстати, вместо муки можно взять манку для пышности.

Проверено редакцией
Читайте также
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Никакого кефира: мешаю творог и йогурт — оладьи получаются просто космос, сливочные и нежные к лучшему завтраку
Общество
Никакого кефира: мешаю творог и йогурт — оладьи получаются просто космос, сливочные и нежные к лучшему завтраку
Забыла о шоколадных тортах — пеку пирог «Натс» с орехами и карамелью. Вкуснее, чем конфеты, и без лишней возни
Общество
Забыла о шоколадных тортах — пеку пирог «Натс» с орехами и карамелью. Вкуснее, чем конфеты, и без лишней возни
Взбиваю белки в пену — на завтрак подаю омлет «Пуляр»: нежная сливочная вкуснятина с золотистой корочкой
Общество
Взбиваю белки в пену — на завтрак подаю омлет «Пуляр»: нежная сливочная вкуснятина с золотистой корочкой
Прячу абрикосы в творожное тесто — подаю кнедлики на завтрак: мягкие, воздушные, с кислинкой и сладкой посыпкой
Общество
Прячу абрикосы в творожное тесто — подаю кнедлики на завтрак: мягкие, воздушные, с кислинкой и сладкой посыпкой
оладьи
рецепты
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мальчик не смог спасти тонущего брата на Урале
В Калининграде создали самый большой в истории кубок из янтаря
Аналитик ответил на решение Болгарии выйти из «коалиции желающих»
Теннисистка Андреева призналась в любви к коктейлю с постыдным названием
Невролог назвал неочевидную привычку, ухудшающую качество сна
«Усидеть на двух стульях»: Литвинову призвали озвучить позицию по СВО
Почему не работает Telegram сегодня, 15 июля: замедление, когда заблокируют
Врач рассказала, как избежать джетлага после перелета
«Он победил, но это было нелегко»: в Польше высмеяли фиаско Зеленского
Бойцы ВС РФ проехали минное поле на мотоциклах, зачистив окопы
Пропавшие в Карелии дети рассказали, зачем прошли 50 км
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 июля: где сбои в России
В Китае впервые имплант в мозг вернул руке способность двигаться
Мужчина несколько дней домогался молодого терапевта
Омича задержали за поддержку Украины
Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа
Врач предупредил о смертельной опасности дачных погребов
Ребенок прикоснулся к водостоку и умер на месте
Президент Южной Кореи стал бездомным
Немцы оценили вероятность начала войны в ближайшие пять лет
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.