14 января 2026 в 10:47

Россиян предупредили о скрытой опасности бальзамов для губ

Биотехнолог Вольнова: бальзамы с отдушками могут вызвать раздражение на губах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бальзамы и гигиенические помады с отдушками или ароматизаторами могут вызвать раздражение на губах у людей с чувствительной кожей, заявила LIFE.ru биотехнолог Екатерина Вольнова. Специалист предостерегла от частого использования средств с охлаждающими компонентами, в том числе ментолом и камфорой. Они могут лишь усилить сухость губ.

Не существует однозначно плохих или хороших ингредиентов по признаку происхождения. Эффективность и безопасность бальзама определяются цельностью формулы, качеством сырья и соответствием индивидуальной потребности. Действительно качественные бальзамы для губ выполняют две ключевые функции: защитную и восстанавливающую, отметила Вольнова.

Для ежедневного использования она посоветовала выбирать бальзамы и гигиенические помады с добавлением воска, вазелина и смягчающими маслами. А для глубокого восстановления губ подойдут средства с пантенолом, церамидами и ниацинамидом, заключила специалист.

Ранее дерматолог Анастасия Разбежкина заявила, что зимой на лицо и тело рекомендуется наносить крем с церамидами или декспантенолом — это позволит увлажнить кожу. Врач также посоветовала делать домашние пилинги с фруктовыми кислотами.

