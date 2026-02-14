Зимняя Олимпиада — 2026
«Уроки прошлого»: в Испании «встали на колени» перед ядерными державами

Премьер Испании Санчес: в мире не должна начаться новая гонка вооружений

Педро Санчес Педро Санчес Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
Ядерные державы должны остановить наращивание стратегических арсеналов и не допустить новой гонки вооружений, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Испании Педро Санчес. Он отметил, что государствам нужно выработать новое соглашение.

Ядерные державы забыли уроки прошлого и вновь расширяют свои арсеналы <...>. Я смиренно прошу все эти державы сесть за стол переговоров и подписать новое соглашение, чтобы обеспечить продолжение только что истекшего, — заявил политик.

Он напомнил, что еще 70 лет назад мировые лидеры пришли к единому мнению относительно политики ядерного сдерживания. Данная стратегия была признана слишком дорогостоящей и сопряженной с чрезмерными рисками для предотвращения конфликтов. Санчес также отметил, что подобный подход требует от государств колоссальных бюджетных вливаний.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности и обозначил позицию Москвы относительно эскалации международной обстановки. По его словам, Россия не имеет заинтересованности в наращивании напряженности и раскручивании нового витка гонки вооружений. Как подчеркнул президент, отечественные силы ядерного сдерживания сохраняют свою надежность и демонстрируют высокую эффективность.

