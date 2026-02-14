Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 19:40

Посол раскрыл число проживающих на Бали россиян

Посол Толченов: на Бали и ближайших островах сейчас проживают 35 тыс. россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Бали и близлежащих островах сейчас проживают 35 тыс. россиян, заявил посол России в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости. При этом, по его словам, Генконсульство РФ на острове пока не может совершать консульские действия.

Генеральное консульство России в Денпасаре активно содействует решению различных проблемных ситуаций с участием российских граждан на территории своего консульского округа, где единовременно пребывает порядка 35 тыс. российских граждан, — сказал дипломат.

Ранее представитель индонезийского МИД Нананг Фадиллах заявил, что Россия стала для Индонезии не просто хорошим партнером, но и настоящим другом. Он напомнил, что 3 февраля отмечается 76-я годовщина установления двусторонних отношений между странами.

С начала 2026 года в Индонезии вступили в силу новые правила Уголовного кодекса, согласно которым внебрачные сексуальные отношения становятся уголовно наказуемым деянием. Новый закон применяется ко всем гражданам, включая приезжих туристов, отдыхающих на популярных курортах, таких как остров Бали. Нарушение закона карается тюремным заключением на срок до одного года.

