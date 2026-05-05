На Украине пришли к неутешительному выводу об остром дефиците кадров Дефицит кадров на Украине пытаются компенсировать пенсионерами и инвалидами

Острый дефицит кадров на Украине пытаются компенсировать за счет найма женщин, пенсионеров и инвалидов, заявила эксперт по трудоустройству Валентина Гаврюшенко в эфире YouTube-канала «Новости.LIVE». По ее словам, кризисная ситуация сформировалась из-за повальной мобилизации, военного положения, демографического старения и бегства населения за рубеж.

Женщины становятся водителями троллейбусов, трамваев, погрузчиков, дальнобойщицами. По официальным данным службы занятости, в 2025 году десятки тысяч женщин начали работать по профессиям, которые ранее считались исключительно мужскими, — рассказала Гаврюшенко.

К тому же, по оценкам экономистов, на Украине сформировалась острая нехватка около 2 млн работников. Доктор экономических наук Андрей Длигач отметил, что ситуация близка к критической: 62% вакансий не закрываются, 75% компаний жалуются на «безумный дефицит».

Ранее бывшая пресс-секретарь президента республики Владимира Зеленского Юлия Мендель призналась, что те, кто покинул Украину, вряд ли вернутся обратно. Она отметила, что многие украинцы нашли в западных странах стабильность, которой не было на их родине с 1990-х годов. Политик добавила, что отсутствие перспектив скорого завершения конфликта будет усиливать тенденцию на переезд граждан Украины из своей страны.