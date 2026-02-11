«Провоцирует папочку»: Дмитриев о жесте Каллас в адрес администрации Трампа Дмитриев: Каллас неуважением к администрации США провоцирует «папочку Трампа»

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией отреагировал на заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая назвала неодобрительный гул зрителей в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса на открытии Олимпиады в Милане «европейским достоинством». На своей странице в соцсети X он посоветовал ей «не провоцировать папочку Трампа».

Кая Каллас провоцирует папочку [президента США Дональда] Трампа и его команду, — написал он.

Глава РФПИ также использовал сленговую аббревиатуру FAFO («Fool around, find out»), русскоязычная расшифровка которой может звучать как «Будешь выделываться — огребешь». По его словам, такими темпами Каллас вскоре может узнать, что означает это выражение.

Ранее Каллас заявила, что публика церемонии открытия Олимпиады-2026, освиставшая Вэнса, продемонстрировала «европейскую гордость». По ее словам, в последнее время США неоднократно позволяли себе нелицеприятные высказывания в адрес европейцев.