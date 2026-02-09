Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 16:40

«У нашей публики тоже есть гордость»: Каллас поддержала освистывание Вэнса

Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде проявлением европейской гордости

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Публика церемонии открытия Олимпиады-2026, освиставшая вице-президента США Джей Ди Вэнса, продемонстрировала «европейскую гордость», заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, которые приводит Politico, в последнее время США неоднократно позволяли себе нелицеприятные высказывания в адрес европейцев.

Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно, — сказала Каллас.

Ранее сообщалось, что во время парада наций на открытии Олимпийских игр в Милане часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» громко засвистела при появлении Вэнса, однако американским зрителям этого не показали. Произошедшее быстро разошлось по Сети в многочисленных версиях.

До этого президент США Дональд Трамп во время своего выступления в ООН заявил, что получил от международной организации неработающий эскалатор и проблемный телесуфлер. Также глава Белого дома с иронией поблагодарил организаторов за такие «подарки».

