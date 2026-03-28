Стало известно о продвижении дела сестер Хачатурян об убийстве отца

Чугуашвили: расследование дела сестер Хачатурян об убийстве отца завершено

Следствие по громкому делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна в 2018 году, подошло к концу. Как сообщил в беседе с РИА Новости представитель семьи погибшего Георгий Чугуашвили, материалы дела в ближайшее время направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Расследование завершено, уже прошла стадия ознакомления с его материалами, в ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, — рассказал собеседник агентства.

Дело сестер Хачатурян вызвало широкий общественный резонанс. В 2018 году три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — были задержаны по подозрению в убийстве своего отца. В ходе следствия выяснилось, что девушки долгое время подвергались жестокому обращению и насилию со стороны родителя. Обстоятельства дела разделили общество на тех, кто требовал сурового наказания для девушек, и тех, кто считал их действия вынужденной самообороной. Теперь суду предстоит вынести окончательный вердикт.

Ранее бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, уже осужденный за растрату, пошел на сделку со следствием по второму уголовному делу. Взамен на сотрудничество ему могут переквалифицировать обвинение с получения взяток на злоупотребление должностными полномочиями.

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

