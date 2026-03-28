Стало известно о продвижении дела сестер Хачатурян об убийстве отца

Следствие по громкому делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна в 2018 году, подошло к концу. Как сообщил в беседе с РИА Новости представитель семьи погибшего Георгий Чугуашвили, материалы дела в ближайшее время направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Расследование завершено, уже прошла стадия ознакомления с его материалами, в ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, — рассказал собеседник агентства.

Дело сестер Хачатурян вызвало широкий общественный резонанс. В 2018 году три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — были задержаны по подозрению в убийстве своего отца. В ходе следствия выяснилось, что девушки долгое время подвергались жестокому обращению и насилию со стороны родителя. Обстоятельства дела разделили общество на тех, кто требовал сурового наказания для девушек, и тех, кто считал их действия вынужденной самообороной. Теперь суду предстоит вынести окончательный вердикт.

