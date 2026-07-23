Беру черствый хлеб и превращаю в ленивые хачапури: просто макаю в молоко с тертым сыром

Беру черствый хлеб и превращаю в ленивые хачапури: просто макаю в молоко с тертым сыром

Черствый батон никогда не выкидываю, готовлю из него ленивые хачапури. Они настолько вкусные, что их растаскивают горячими прямо со сковороды. А главное — возиться с тестом совсем не нужно.

Возьмите 200 г твердого сыра, 100 мл молока, 1 яйцо (по желанию, для связки), 8–10 ломтиков батона, можно добавить соль и перец. Сыр натрите на крупной терке, залейте молоком и перемешайте до пастообразной консистенции. Обмакните каждый ломтик хлеба в эту смесь, слегка приминайте сыр сверху, чтобы он прилип, и обжаривайте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистой корочки, по 2–3 минуты с каждой стороны.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить хачапури таким способ. Они получились с румяной хрустящей корочкой и тянущимся сыром. Совет: добавьте в сырную смесь измельченный чеснок и зелень для аромата.

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