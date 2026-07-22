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22 июля 2026 в 15:30

Больше не варю кабачки на гарнир — замешиваю тесто и пеку лепёшки: румяные, с чесноком и зеленью

Фото: D-NEWS.ru
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Беру молодые кабачки, тру на крупной тёрке, добавляю яйца, муку, чеснок и рубленую зелень — тесто получается как густая сметана. Жарю на сковороде до золотистой хрустящей корочки. Лепёшки поднимаются, становятся пышными, с нежной влажной серединкой и пряным ароматом.

Для приготовления: 2 кабачка (500 г), 2 яйца, 4 ст. ложки муки, 2 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, масло для жарки. Кабачки натрите, слегка отожмите сок. Добавьте яйца, муку, измельчённые чеснок и зелень, соль и перец. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя лепёшки, и жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор News.ru Мария Левицкая уже напекла таких лепёшек — домашние съели их за ужином, даже без сметаны. Я добавила в тесто немного тёртого сыра и паприку. Кстати, вместо муки можно взять манку — лепёшки станут ещё пышнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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кабачки
рецепты
лепешки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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