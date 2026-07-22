Закрываю кабачковые рулетики с морковью на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Закрываю кабачковые рулетики с морковью на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Беру кабачок и морковь, нарезаю тонкими лентами с помощью овощечистки, скручиваю в рулетики, плотно укладываю в банки с чесноком и укропом, заливаю горячим маринадом с маслом и уксусом, стерилизую и закатываю. Получается хрустящая, яркая закуска, которая смотрится нарядно, а по вкусу напоминает одновременно и маринованные огурцы, и пряную кабачковую икру. Кабачок остаётся упругим, морковь добавляет сладость и цвет, а маринад с чесноком делает вкус насыщенным и пикантным. Эти рулетики хороши и как самостоятельная закуска, и как дополнение к мясу или картошке.

Для приготовления на 4 пол-литровые банки: 1,5 кг кабачков (молодых), 500 г моркови, 2 головки чеснока, пучок укропа. Для маринада: 1,5 л воды, 3 ст. ложки соли, 6 ст. ложек сахара, 150 мл 9% уксуса, 150 мл растительного масла. Кабачки и морковь нарежьте тонкими лентами (можно овощечисткой). На ленту кабачка положите ленту моркови, сверните рулетик и скрепите зубочисткой. В стерилизованные банки на дно положите чеснок и укроп, плотно уложите рулетики. Вскипятите воду с солью, сахаром, маслом и уксусом, залейте рулетики, накройте крышками. Стерилизуйте 15 минут, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закрыла такие рулетики — зимой банка улетает за ужином, муж ест их ложкой. Я добавила в маринад лавровый лист и перец горошком для аромата. Кстати, вместо укропа можно взять эстрагон — получится интересный вкус. Находка, а не рецепт!