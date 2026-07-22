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22 июля 2026 в 13:00

Перестала варить гороховый суп по 3 часа — делаю заготовку на зиму, зимой разбавляю кипятком и готово

Фото: D-NEWS.ru
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Беру сухой горох, морковь, лук и сельдерей — варю густую заправку для горохового супа и закатываю в банки. Зимой достаточно открыть банку, разбавить кипятком или бульоном, добавить картошку и зелень — и через 5 минут на столе наваристый ароматный обед. Горох разваривается до кремовой текстуры, овощи дают сладость и густоту, а специи — пряную глубину. Готовится без сложностей, хранится в кладовке до года, а зимой экономит время и силы.

Для приготовления: 1 кг сухого гороха, 2 л воды, 2 моркови, 2 луковицы, корень сельдерея (или петрушки), 3 ст. ложки растительного масла, соль, перец, лавровый лист по вкусу. Горох замочите на ночь, затем варите с овощами до полной мягкости — около 1,5-2 часов. Измельчите блендером в однородное пюре или оставьте с кусочками — как вам нравится. Добавьте соль, перец, лаврушку, проварите еще 5 минут. Горячую массу разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в темном прохладном месте.

Личный опыт

Автор News.ru Мария Левицкая уже закатала такой суп — зимой банка улетает за вечер, муж просит добавки. Я добавила в заготовку копченую паприку для аромата, а вместо сельдерея взяла пастернак. Кстати, если разбавить не водой, а мясным бульоном, суп становится еще наваристее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
рецепты
супы
домашние заготовки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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