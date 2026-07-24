Отказалась от сложных рецептов — дольки персиков с медовым сиропом и орехами: к чаю подаю пирог «Август», ароматный и сочный

Беру персики, мед и грецкие орехи — и готовлю пирог «Август», который пахнет медовым летом и тает во рту. Тесто получается мягким как облако, а персики в медовом сиропе карамелизуются, превращаясь в янтарные кусочки. Орехи добавляют хруст и маслянистость, а мед делает вкус глубоким и согревающим. Этот пирог не требует ни миксера, ни долгой возни — все просто, быстро и невероятно вкусно. Подаю теплым с шариком мороженого или просто с чаем — он исчезает мгновенно, оставляя послевкусие августа.

Для приготовления понадобится: 4 крупных персика, 3 яйца, 200 г муки, 150 г сахара, 100 г меда, 100 г грецких орехов, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли. Взбейте яйца с сахаром до пены, добавьте мед, муку с разрыхлителем и солью, замесите жидкое тесто. Персики нарежьте дольками, орехи порубите. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, выложите персики, посыпьте орехами, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180°C 35–40 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние съели за вечер, даже не дождавшись остывания. Я добавила в тесто цедру апельсина, а орехи обжарила для аромата. Кстати, вместо персиков можно взять абрикосы или нектарины. Находка, а не рецепт!