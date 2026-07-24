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24 июля 2026 в 05:05

Яблоки во сне: от страсти до предупреждения — что говорят известные сонники

К чему снятся яблоки К чему снятся яблоки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Сон, в котором появляются яблоки, — один из самых древних и многозначных символов в истории толкования сновидений. Чтобы понять, к чему снятся яблоки именно вам, важно учесть каждую деталь: от цвета и состояния плода до ваших действий во сне. Как правило, этот образ сулит перемены, но их характер может быть как благоприятным, так и тревожным в зависимости от контекста.

Общие толкования сна о яблоках

По соннику Густава Миллера, видеть красные, сочные яблоки в зеленой листве — исключительно хороший знак, предвещающий успех и исполнение надежд. Однако если плоды лежат на земле, это предупреждение о неискренности друзей и возможном вреде от их лести. Гнилые или червивые яблоки у Миллера символизируют бесплодные усилия и напрасный труд.

Болгарская провидица Ванга считала яблоки символом мудрости и награды.

  • Срывать их с ветки во сне — к получению ценных знаний и опыта.

  • Есть спелый плод — к знакомству с мудрым человеком, который изменит ваше мировоззрение.

Но червивое яблоко по Ванге — предупреждение о лживой информации, которая может привести к серьезному проигрышу, если не обдумать свои действия.

Зигмунд Фрейд, как всегда, находил в образе яблок сексуальный подтекст, часто отождествляя их с женской грудью или плотскими желаниями. Есть сочное спелое яблоко во сне — к сильному, но, возможно, неразделенному влечению. Червивые плоды по Фрейду говорят о подозрениях в неверности партнера, хотя иногда эти опасения могут быть напрасными.

Нострадамус связывал большие спелые яблоки с грядущими открытиями и признанием, а гнилые — с неудачей в делах, которые лучше отложить. Согласно соннику Цветкова, этот образ может предвещать болезнь, а для женщины — даже распутство, хотя собирать яблоки у него — к домашним неприятностям.

Сонник: яблоки Сонник: яблоки Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

К чему снятся яблоки мужчинам и женщинам

Для мужчины сон о яблоках часто имеет практическое значение.

  • Держать в руке крупное красное яблоко — к повышению по службе или карьерному росту.

  • Если мужчина срывает плоды с дерева, это может сулить исполнение желаний, а подбирать их с земли — к потере важного документа или проблемам в делах.

Особое внимание стоит обратить на состояние плода: гнилые яблоки для мужчины могут предвещать ссоры с любимой женщиной или проблемы со здоровьем.

Для женщины этот символ чаще связан с личной жизнью и эмоциями.

  • Видеть цветущую яблоню или собирать спелые плоды — к беременности, новой любви или семейному счастью.

  • Есть яблоко во сне для девушки — знак сексуальной активности, однако кисловатый вкус может указывать на недостаток любви и внимания со стороны супруга.

  • Много красных яблок в корзине предвещают достаток и удачу, а гнилой плод среди хороших — предупреждение о завистниках и недоброжелателях в ближайшем окружении.

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