Ящерица во сне: скрытый враг или знак удачи?

Ящерица во сне — один из самых противоречивых образов. В зависимости от деталей видения, этот символ сулит как стремительную удачу, так и предупреждение о коварстве. Чтобы понять, к чему снится ящерица именно вам, вспомните ее внешний вид, размер и ваши действия.

Общие толкования

Сонник Миллера трактует ящерицу как знак скрытого противника. Если она быстро убегает, вы сумеете избежать крупных неприятностей. Убить ящерицу — к победе над сплетниками, а видеть ее на стене — к мелким бытовым хлопотам, которые отнимут много времени.

Сонник Ванги утверждает, что зеленая ящерица снится к добрым вестям и выздоровлению. Если она греется на камне, вас ждет период затишья перед важным событием. Поймать ящерицу — к получению знаний или неожиданной помощи от незнакомца. А вот если она кусает вас — это предупреждение о предательстве со стороны того, кому вы доверяете.

Исламский сонник акцентирует внимание на цвете.

Белая ящерица — к чистоте помыслов и исполнению желаний.

Черная — к унынию и потере ориентиров.

Слышать шипение, но не видеть само животное — к пустым разговорам за вашей спиной.

В современном соннике этот образ толкуется как гибкость мышления.

Если вы раздавили ящерицу случайно — вы обидите человека, даже не заметив этого.

Отрубленный хвост, который двигается отдельно, символизирует чужую ложь, которая скоро вскроется.

Частые сюжеты сна о ящерицах

Теперь разберем популярные сюжеты.

Если ящерица заползла в дом или квартиру, это сулит прибыль, но только при условии, что вы не прогнали ее. Прогнать — значит упустить финансовую возможность.

Видеть много ящериц одновременно — к суете и большому количеству дел, когда легко допустить ошибку.

Мертвая ящерица во сне — неожиданное избавление от тяжелой ноши или больного знакомого.

Держать хвост в руках — к попытке удержать уходящую удачу, что вряд ли получится.

К чему снится ящерица мужчине

Особое внимание уделим тому, к чему снится ящерица мужчине. Для сновидцев этот образ часто связан с конкурентами в бизнесе. Если ящерица ползет по вашему телу, остерегайтесь интриганок на работе. Увидеть, как ящерица сбрасывает кожу, — к смене партнерши или кардинальной смене имиджа. Для мужчины ловить ящерицу означает охоту за женщиной, которая окажется слишком хитрой.

К чему снится ящерица женщине

К чему снится ящерица женщине — трактовка более глубокая. Беременной женщине такой сон сулит легкие роды и рождение девочки. Незамужней девушке ящерица в постели снится к появлению соперницы. Если женщина кормит ящерицу с рук, это знак, что она слишком доверчива к новому знакомому. Видеть ящерицу в своей сумочке — к мелким кражам или потере косметики. Золотая или ярко-желтая ящерица для женщины — это предвестник скорого замужества по расчету.

Итоговое значение всегда зависит от вашей эмоции: испуг предвещает тревоги, а любопытство — удачные приобретения. Прислушайтесь к деталям, чтобы точно понять послание вашего подсознания.

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