Перестала покупать магазинную пастилу — делаю из малины дома: нежнее, ароматнее и без химии

Пюрирую малину блендером, смешиваю с сахаром и яблочным пюре, тонким слоем размазываю на противне с пергаментом и сушу в духовке при минимальной температуре с приоткрытой дверцей несколько часов. Получается тонкий, эластичный пласт с насыщенным ягодным вкусом и легкой кислинкой — нежнее мармелада и ароматнее покупной пастилы. Малина сохраняет яркий цвет и натуральный аромат, а яблочное пюре помогает структуре. Можно сворачивать в рулеты, нарезать полосками или просто отламывать кусочками. Хранится в герметичной банке всю зиму, не портится и не теряет вкуса.

Для приготовления понадобится: 1 кг малины, 200 г сахара (можно меньше, по вкусу), 200 г яблочного пюре (или 2 крупных яблока, запеченных и протертых). Малину пробейте блендером, протрите через сито, чтобы удалить косточки (по желанию). Добавьте сахар и яблочное пюре, перемешайте. Разогрейте духовку до 70–80°C. Противень застелите пергаментом, вылейте массу тонким слоем (3–4 мм), разровняйте. Сушите 4–6 часов с приоткрытой дверцей, пока пастила не перестанет липнуть. Остудите, нарежьте или сверните рулетом. Храните в сухой банке с крышкой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сделала такую пастилу — зимой она улетела за вечер, дети ели вместо конфет. Я уменьшила сахар до 100 г, добавила ваниль. Кстати, можно сушить в электросушилке — быстрее и проще. Находка, а не рецепт!