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18 июня 2026 в 10:30

Вместо 8 часов — 2: ускоренный рецепт белевской пастилы. Экономлю время, а вкус тот же

Фото: D-NEWS.ru
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Беру зеленые яблоки и яичные белки — запекаю фрукты до мягкости, протираю через сито, взбиваю с белками в густую пену и сушу в духовке при низкой температуре. Всего два часа вместо восьми, и белевская пастила готова. Получается обалденная вкуснятина: воздушная, нежная, с легкой кислинкой и натуральной сладостью — без грамма сахара. Идеальный полезный десерт для взрослых и детей.

Для приготовления вам понадобится: 7 зеленых яблок (кисло-сладких), 2 яичных белка. Яблоки вымойте, запеките в духовке при 180°C 20–25 минут до мягкости. Остудите, снимите кожицу, удалите семена, мякоть протрите через сито или пробейте блендером. Взбейте белки в крепкую пену, добавьте яблочное пюре, продолжайте взбивать до загустения и посветления массы (около 5–7 минут). Выложите на противень, застеленный пергаментом, слоем 2–3 см. Сушите в духовке при 70–80°C с приоткрытой дверцей 2 часа. Пастила не должна липнуть к рукам. Остудите, нарежьте полосками и сверните рулетиками. Храните в герметичном контейнере.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту ускоренную белевскую пастилу без сахара. Даже те, кто не любит яблоки, уплетали ее как конфеты. Кстати, вместо зеленых яблок можно взять груши — вкус станет мягче. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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кулинария
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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