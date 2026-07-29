Шоколадный пирог из кабачка? Именно так: эта пряная выпечка с бархатной текстурой удивляет всех

Шоколадный пирог из кабачка? Именно так: эта пряная выпечка с бархатной текстурой удивляет всех

Обычный шоколадный пирог часто бывает сухим. А с кабачком — влажным, как в лучших рецептах брауни. И готовить проще: не надо искать редкие ингредиенты, кабачок есть в любом холодильнике. А гости никогда не догадаются, что внутри — овощ.

Что понадобится

2 небольших кабачка (общим весом около 400 г), 2 яйца, 150 г сахара, 100 мл растительного масла, 200 г муки, 50 г какао-порошка, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. корицы, щепотка соли, сахарная пудра для подачи.

Как я готовлю

Кабачки мою, натираю на крупной терке, слегка отжимаю лишнюю жидкость. В миске взбиваю яйца с сахаром, вливаю масло, добавляю тертый кабачок, перемешиваю.

Муку смешиваю с какао, разрыхлителем, содой, корицей и солью. Постепенно ввожу сухие ингредиенты в жидкую смесь, перемешиваю до однородности.

Выливаю тесто в форму, застеленную пергаментом. Выпекаю при 180°C 40–45 минут. Проверяю шпажкой — она должна выходить сухой. Остужаю, посыпаю сахарной пудрой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я скептически отнесся к кабачку в шоколадном пироге. Но результат превзошел ожидания. Текстура — влажная, как у хорошего брауни. Кабачок не чувствуется, только шоколад и корица. Советую не отжимать кабачок слишком сильно — влага нужна для нежности. Если кабачок водянистый, добавьте еще 1–2 ст. л. муки. Пирог можно посыпать орехами или полить шоколадной глазурью. Гости не поверили, что в тесте есть кабачок.