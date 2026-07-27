Торт «Монастырская изба» — забытая классика из творожного теста: на столе через 40 минут, вкус как в детстве

Торт «Монастырская изба» — забытая классика из творожного теста: на столе через 40 минут, вкус как в детстве

Всего 7 продуктов: творог, яйца, сахар, масло, мука, сметана и ягоды. Замешиваю тесто, распределяю в форме, добавляю ягодную начинку и заливаю сметанным кремом. Через 40 минут в духовке — ароматный, нежный и очень домашний торт.

Нам понадобятся творог — 360 г, яйца — 6 шт., сахар — 40 г (1-2 ст. л.), ванильный сахар — 1 ч. л., сметана — 12 ст. л., масло сливочное — 40 г, мука — 600 г, ягоды (свежие или замороженные) — 300 г.

Как готовлю

Сначала растираю творог с сахаром и яйцами, добавляю размягченное масло и муку — замешиваю мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Делю тесто на две части: одну раскатываю и выкладываю в форму дном, сверху распределяю половину ягод, накрываю вторым пластом теста. Затем заливаю сметанным кремом (сметана с сахаром по вкусу) и отправляю в разогретую до 180–200 градусов духовку на 30–40 минут, пока верх не станет золотистым. Готовому торту даю полностью остыть в форме — он стабилизируется, ягоды отдают сок, и «Монастырская изба» приобретает идеальную сочность и нежность. Подаю охлажденным, можно присыпать сахарной пудрой или свежими ягодами.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Тесто замесил за 20 минут — оно оказалось настолько податливым, что раскатывать его не пришлось, просто выложил в форму руками. Внутри, между творожными слоями, у меня были вишни — они дали невероятный сок, который пропитал всю «избу» насквозь. Сметанный крем получился воздушным, как облако. Мой совет: дайте торту постоять в холодильнике хотя бы час — тогда он станет сочнее, а вкус — насыщеннее.