08 мая 2026 в 00:05

Приметы 8 мая — Марк Ключник: как призвать магический дождь для урожая?

В народном календаре 8 мая почитается апостол и евангелист Марк, которого в народе прозвали Ключником. По поверьям, именно у святого Марка хранятся ключи от небесной влаги. Его просили отпереть небо, чтобы пролился благодатный майский дождь, необходимый для роста посевов. Также этот день называли птичьим праздником, так как к этому времени из теплых краев возвращались последние стаи певчих птиц.

Погодные приметы на Марка Ключника, 8 мая

В этот день дождь ждали как самое дорогое госте. Каждая капля была на счету и сулила достаток. Чтобы вызвать осадки, люди выходили на улицу, смотрели на небо и читали особые заговоры, призывая Марка Ключника отворить небесные врата.

  • Если на Марка пошел сильный дождь — будет много молока у коров и хороший урожай ржи.

  • Радуга висит высоко в небе — к ясной и теплой погоде; низко — к затяжным дождям.

  • Ясный и солнечный день — лето будет жарким и сухим.

  • Звездная ночь и тихий рассвет — к богатому урожаю конопли и льна.

Приметы о птицах 8 мая

На подоконники и крыльцо наши предки в день Марка Ключника высыпали конопляное семя и крошки, чтобы задобрить перелетных птиц. Считалось, что птицы на своих крыльях приносят ключи от летнего тепла.

  • Птицы прилетели целыми стаями и сразу сели в садах — будет обильный урожай плодовых деревьев.

  • Если кукушка закуковала — морозов больше не жди до самой осени.

Что можно и нужно делать 8 мая

  • Молиться о дожде. Если стоит засуха, святой Марк — главный помощник в этом деле.

  • Принимать гостей и накрывать богатый стол. Считалось, что щедрость на Марка Ключника вернется в дом тройной прибылью.

  • Наблюдать за птицами. Увидеть сегодня редкую птицу — к большой удаче в делах.

  • Сажать цветы и зелень. Земля в этот день очень податлива и «благодарна» за труд.

  • Гадать на урожай. Хозяйки вывешивали мокрое полотенце на улицу: если оно быстро высыхало — лето будет жарким; если долго оставалось влажным — дождливым.

Чего нельзя делать 8 мая

  • Проливать воду на землю без дела. Верили, что на Марка Ключника каждая капля священна. Если пролить воду зря, можно навлечь на семью засуху и безденежье.

  • Ссориться с влюбленными и супругами. Ссора в этот день может привести к долгому охлаждению чувств.

  • Отказывать в помощи странникам и просящим. Тот, кто пожалеет еды или копейки на Марка, сам может оказаться в нужде.

  • Долго спать и лениться. Марк любит ранних пташек. Тот, кто проспит рассвет, упустит важную новость или возможность.

  • Вмешиваться в дела птиц. Категорически запрещалось разорять гнезда или пугать прилетевших птиц — это сулило несчастье дому на семь лет.

Анастасия Фомина
