Приметы 5 мая — Лука: почему нужно носить с собой чеснок?

В народном календаре 5 мая почитается апостол от семидесяти Лука. В народе святого прозвали покровителем огородников, а сам день — временем луковой страды. Считалось, что посаженный сегодня лук будет обладать не только отменным вкусом, но и особой целебной силой. Однако в то же время день считался опасным: верили, что нечистая сила устраивает в лесах свои игры перед настоящим летом.

Погодные приметы на Луку, 5 мая

Если утром подморозило — впереди еще сорок утренних заморозков до самого лета.

Ясное небо на закате — следующий день будет ветреным.

Гроза на Луку — к отличному урожаю и дождливому июню.

Если на небе виден молодой месяц — лето будет жарким, а осень — ранней.

Приметы о птицах и зверях 5 мая

Птицы летают низко над землей — к затяжным дождям.

Кукушка закуковала — морозов больше не будет, пора активно заниматься садом.

Сажаем лук! Что можно и нужно делать 5 мая по приметам

Кто на Луку лук сажает, тот от семи недугов себя избавляет, говорили наши предки. Верили, что лук, посаженный в этот день, защищает дом от пожаров и воров. Так что высаживать лук и севок — главное дело дня. Считалось, что если хозяйка посадит лук молча, то он вырастет крупным и крепким.

А еще употребление свежего или печеного лука сегодня очищает кровь и придает сил на весь сезон полевых работ. Еще можно было испечь пироги с такой начинкой. Аромат печеного лука в доме считался лучшим средством от семейных ссор.

Наконец, нужно проверить оставшиеся запасы: если лук начал прорастать, его обязательно высаживали в землю. А соседям следовало подарить красивую луковицу. Это добрый знак, обещающий мирные отношения на все лето.

Чего нельзя делать 5 мая

Самый важный запрет дня — нельзя ходить в лес. Считалось, что на лесных полянах ведьмы водят хороводы, вытаптывая траву. Случайный путник, встретивший их, мог лишиться рассудка или быть закруженным в хороводе до изнеможения. Поэтому даже охотники в этот день предпочитали оставаться дома.

Если выйти из дома все же приходилось, в карман обязательно клали головку чеснока. Верили, что резкий запах отпугивает нечисть, которая в этот день особенно активна.

Что еще запрещено 5 мая по приметам?

Беременным женщинам нельзя играть с кошками. Существовало суеверие, что это может привести к беспокойному характеру будущего ребенка.

Оставлять вещи сушиться на улице на ночь. Верили, что ведьмы могут наслать на одежду неудачи.

Печь хлеб во второй половине дня. Считалось, что после полудня в печи может поселиться огонь-разрушитель.

Начинать новые дела после заката. Энергетика дня к вечеру становится нестабильной, лучше посвятить время отдыху.

