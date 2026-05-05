День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 00:05

Приметы 5 мая — Лука: почему нужно носить с собой чеснок?

Приметы 5 мая Приметы 5 мая Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В народном календаре 5 мая почитается апостол от семидесяти Лука. В народе святого прозвали покровителем огородников, а сам день — временем луковой страды. Считалось, что посаженный сегодня лук будет обладать не только отменным вкусом, но и особой целебной силой. Однако в то же время день считался опасным: верили, что нечистая сила устраивает в лесах свои игры перед настоящим летом.

Погодные приметы на Луку, 5 мая

  • Если утром подморозило — впереди еще сорок утренних заморозков до самого лета.

  • Ясное небо на закате — следующий день будет ветреным.

  • Гроза на Луку — к отличному урожаю и дождливому июню.

  • Если на небе виден молодой месяц — лето будет жарким, а осень — ранней.

Приметы о птицах и зверях 5 мая

  • Птицы летают низко над землей — к затяжным дождям.

  • Кукушка закуковала — морозов больше не будет, пора активно заниматься садом.

Сажаем лук! Что можно и нужно делать 5 мая по приметам

Кто на Луку лук сажает, тот от семи недугов себя избавляет, говорили наши предки. Верили, что лук, посаженный в этот день, защищает дом от пожаров и воров. Так что высаживать лук и севок — главное дело дня. Считалось, что если хозяйка посадит лук молча, то он вырастет крупным и крепким.

А еще употребление свежего или печеного лука сегодня очищает кровь и придает сил на весь сезон полевых работ. Еще можно было испечь пироги с такой начинкой. Аромат печеного лука в доме считался лучшим средством от семейных ссор.

Что можно делать по приметам в мае Что можно делать по приметам в мае Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наконец, нужно проверить оставшиеся запасы: если лук начал прорастать, его обязательно высаживали в землю. А соседям следовало подарить красивую луковицу. Это добрый знак, обещающий мирные отношения на все лето.

Чего нельзя делать 5 мая

Самый важный запрет дня — нельзя ходить в лес. Считалось, что на лесных полянах ведьмы водят хороводы, вытаптывая траву. Случайный путник, встретивший их, мог лишиться рассудка или быть закруженным в хороводе до изнеможения. Поэтому даже охотники в этот день предпочитали оставаться дома.

Если выйти из дома все же приходилось, в карман обязательно клали головку чеснока. Верили, что резкий запах отпугивает нечисть, которая в этот день особенно активна.

Что еще запрещено 5 мая по приметам?

  • Беременным женщинам нельзя играть с кошками. Существовало суеверие, что это может привести к беспокойному характеру будущего ребенка.

  • Оставлять вещи сушиться на улице на ночь. Верили, что ведьмы могут наслать на одежду неудачи.

  • Печь хлеб во второй половине дня. Считалось, что после полудня в печи может поселиться огонь-разрушитель.

  • Начинать новые дела после заката. Энергетика дня к вечеру становится нестабильной, лучше посвятить время отдыху.

5 быстрых рецептов блюд из картошки на ужин ищите на нашем сайте.

приметы
народные приметы
запреты
обычаи
традиции
суеверия
чеснок
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.