Приметы 7 мая — Евсей Овсосей: что такое маета и как от нее спастись?

Народные приметы 7 мая
В народном календаре 7 мая почитается мученик Евсевий, которого на Руси прозвали Евсеем Овсосеем. Это время считалось переломным: запасы еды в закромах подходили к концу, а полевые работы требовали огромных сил. Именно поэтому 7 мая было связано с посевом овса и борьбой с майской маетой — состоянием апатии и усталости, которое, по поверьям, насылали злые духи.

Погодные приметы на Евсея, 7 мая

Погода в этот день подсказывала, когда ждать тепла и будет ли урожай хлеба хорошим.

  • Если на Евсея посыпал «белый пот» (выпал иней), — овес уродится на славу.

  • Береза распустилась, а верба уже отцветает — пора сеять ранний овес.

  • Золотистый закат при отсутствии ветра — завтра будет жаркий и ясный день.

  • Если после дождя пошел сильный пар от земли, — ненастье затянется.

Еще сегодня надо было наблюдать за горизонтом. Считалось, что небо может дать ответ на важный вопрос через форму облаков.

Приметы о зверях, птицах и насекомых 7 мая

  • Летят тучи черных мошек — будет много грибов в лесах этим летом.

  • Появилось много комаров — к хорошему урожаю овса и пшеницы.

Что можно и нужно делать 7 мая

День 7 мая был наполнен обрядами, направленными на восстановление сил и защиту от невидимых недугов.

Считалось, что в начале мая людей одолевает слабость и сонливость — маета. Чтобы избавиться от нее, 7 мая умывались святой водой и читали молитвы от сглаза и дурного слова. Общение с близкими тоже помогало прогнать маету и дурные мысли. Поэтому устраивали вечерние посиделки.

Чтобы урожай овса был хорошим, в этот день обязательно готовили блюда из него — кашу, печенье или кисель. Наши предки верили, что это даровало силу на весь май и защищало от болезней желудка. Часть еды выносили в поле как угощение для земли.

Верили, что Евсей помогает тем, кто чтит память родителей. Доброе слово об ушедших сегодня давало силы для тяжелой работы.

Главная задача дня — сеять овес. Сеять его нужно было в хорошо увлажненную землю. А еще считалось, что на Евсея нужно поделиться последним, тогда закрома осенью будут полными.

Что нельзя делать 7 мая

  • Грустить и жаловаться на жизнь. Уныние в этот день притягивает маету, которая может задержаться в доме до самой зимы.

  • Начинать новые дела в одиночку. На Евсея приветствуется коллективный труд — один в поле сегодня не воин.

  • Срезать волосы и ногти. Верили, что вместе с ними можно отрезать свое здоровье и энергию роста.

  • Дарить изделия изо льна. Это сулило разлад в отношениях между дарителем и получателем.

  • Встречать гостей в грязном доме. Если дом не убран, удача пройдет мимо, испугавшись пыли и беспорядка.

Анастасия Фомина
