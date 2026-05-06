7 сытных и простых салатов с картошкой: на обед, ужин и праздничный стол

7 сытных и простых салатов с картошкой: на обед, ужин и праздничный стол

Картошка в салате — это сытно, дешево и вкусно. Без нее не обходится ни оливье, ни селедка под шубой. Но картофельные салаты могут быть не только праздничными, но и повседневными — из того, что есть в холодильнике. Собрали семь рецептов таких блюд: от привычной селедки под шубой и бюджетной версии оливье до простого салата из Германии.

Важный совет для салатов с картошкой

Картошку для салатов лучше варить в мундире — так она сохраняет форму и не разваливается. Очищайте уже остывшую. И не переваривайте: картофель для салатов должен быть мягким, но не рассыпчатым.

Рецепт № 1: картофельный салат с солеными огурцами и зеленым горошком — бюджетный родственник оливье

Если в холодильнике есть вареная картошка, соленые огурцы и банка горошка, салат уже почти готов. Добавьте яйца, лук, заправьте сметаной (или маслом, если пост). Вкусно, сытно и быстро.

Картофель (500 г) и 2 яйца варим, остужаем, чистим. Режем кубиками. Огурцы (3–4 шт.) и луковицу режем мелко. Смешиваем все с банкой горошка. Заправляем — хоть сметаной, хоть маслом. Солим, перчим. Это как винегрет, только без свеклы. Очень удобно, когда нет времени на сложные блюда.

Совет: если салат постоит в холодильнике час, вкус станет насыщеннее — картошка пропитается соком огурцов и лука.

Рецепт № 2: теплый картофельный салат с грибами и зеленью

Вариант для уютного ужина. Такой салат подается теплым, сразу после приготовления.

Молодую картошку (600 г) варим в мундире, чистим, режем крупно. Шампиньоны (300 г) режем пластинками, луковицу — полукольцами. Обжариваем лук до золотистостого цвета, добавляем грибы и жарим, пока не выпарится вся вода. Кидаем два зубчика чеснока (пропустите их предварительно через пресс), греем минуту. Смешиваем теплый картофель и грибы. Добавляем пучок рубленого укропа, соль, перец. Перемешиваем. Подаем сразу, пока блюдо теплое.

Совет: картофель для этого салата лучше не остужать полностью — он должен быть горячим, чтобы впитать ароматы грибов и чеснока.

Рецепт салата с картофелем Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 3: классическая селедка под шубой

Праздничная классика. Без нее не обходится новогодний стол. Но и в обычные дни селедка под шубой станет отличным вариантом сытного ужина.

Варим картошку (3–4 шт.), свеклу (2 шт.), морковь (2 шт.), яйца (3 шт.). Остужаем, чистим, трем каждый ингредиент на крупной терке в отдельную тарелку. Лук (1 шт.) мелко режем. Филе сельди (300 г) режем мелкими кубиками. Собираем в таком порядке: картошка, рыба, лук, морковь, яйца, свекла. Каждый слой, кроме лука и рыбы, мажем майонезом. Верх тоже смазываем майонезом. В холодильник салат советуем отправить минимум на 2–3 часа, лучше на ночь.

Совет: чтобы салат получился более нежным, свеклу можно смешать с майонезом перед тем, как класть верхний слой. Перед подачей украсьте зеленью или тертым желтком.

Рецепт № 4: картофельный салат с солеными огурцами и луком — классика за 15 минут

Самый простой вариант. Минимум ингредиентов, максимум вкуса.

Варим 5 картофелин в мундире, остужаем, чистим, режем кубиками. Два соленых огурца режем кубиками помельче, луковицу — полукольцами. Все смешиваем, заправляем 3 ложками подсолнечного масла, солим, перчим. Идеальный гарнир к жареной колбасе или селедке.

Совет: дайте салату постоять 15–20 минут — картошка пропитается огуречным рассолом, станет только вкуснее.

Рецепт № 5: немецкий картофельный салат с беконом и уксусом

В Германии этот салат подают теплым, с сосисками или просто так.

Варим 5 картофелин в мундире. Горячими чистим и режем кружочками. Бекон (150 г) режем мелко, жарим до хрустящего состояния. На этом же жире обжариваем луковицу, нарезанную полукольцами. Все смешиваем: картошка, бекон, лук. Заправляем яблочным уксусом (3 ложки), горчицей (1 ложка), солью, перцем. Подаем сразу — горячим. Идеально к кружке пива.

Совет: вместо бекона можно взять копченую грудинку или шейку.

Рецепты из картофеля Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 6: салат с печенью трески и яйцом — для тех, кто любит пожирнее

Картошка впитывает ароматный рыбный жир — получается сочно, жирно и невероятно вкусно. Хлеб уже не нужен.

Варим 4 картофелины, 2 морковки, 3 яйца. Чистим, режем кубиками. Разминаем банку печени трески (в масле) вилкой. Лук режем мелко. Все смешиваем, солим, перчим. Салат готов. Это и закуска, и полноценный обед. Дешево, быстро и очень вкусно.

Совет: такой салат не хранится долго — съедайте сразу.

Рецепт № 7: полевой салат с укропом, яйцом и зеленым луком

Нежный, легкий салат с кремовой текстурой.

Варим 5 картофелин в мундире, чистим горячими, режем кубиками. Три яйца варим, рубим мелко. Большой пучок укропа и пучок зеленого лука тоже мелко режем. Все смешиваем, заправляем 3 ложками сметаны, солим, перчим. Подаем теплым, пока картошка не остыла. Это простой, деревенский, очень вкусный салат, на который не нужно много продуктов. Со сметаной он получается особенно нежным. Идеально к жареному мясу или просто с хлебом.

Совет: можно заменить сметану на натуральный йогурт — калорий меньше, а вкус тот же.

Подборку рецептов быстрых весенних салатов смотрите у нас на сайте.