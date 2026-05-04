Филе минтая и 4 картошки — через 20 минут подаю зразы в шубке: нежнее рыбных котлет и сытнее драников

Зразы из картофеля с минтаем — это гениально простой рецепт сытного и очень вкусного блюда, которое идеально подойдет для семейного обеда или уютного ужина. Никаких сложных техник — просто картофельное пюре, рыбная начинка и панировка. Получается обалденная вкуснятина: нежнейшее картофельное тесто с хрустящей золотистой корочкой снаружи и невероятно сочная, ароматная начинка из минтая с луком и специями внутри.

Рыба не пересушена, а картофель тает во рту, создавая идеальный баланс вкуса и текстуры. Такие зразы намного интереснее и сытнее обычных рыбных котлет или картофельных оладий. Они хороши и горячими сразу со сковороды, и холодными на следующий день. Идеально подавать их со сметаной, свежими овощами или легким салатом.

Для приготовления вам понадобится: 800 г картофеля, 400 г филе минтая (можно заменить любой белой рыбой), 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. ложки муки (для фарша), панировочные сухари, соль, перец, растительное масло для жарки. Картофель отварите в мундире, остудите, очистите и разомните в пюре (без масла и молока). Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности. Филе минтая пропустите через мясорубку или мелко нарубите ножом.

Смешайте рыбу с обжаренным луком, добавьте яйцо, муку, соль, перец, хорошо вымешайте. Из картофельного пюре сформируйте лепешки, в центр каждой положите рыбную начинку. Аккуратно защипните края, сформировав овальные зразы, обваляйте в панировочных сухарях. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте зразы на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими.

Мария Левицкая
