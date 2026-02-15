Сосулька убила 19-летнюю жительницу Нижнего Новгорода

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 19-летней девушки в центре Нижнего Новгорода. На одной из улиц с крыши многоквартирного дома сошла наледь, смертельно травмировав одну из прохожих, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Инцидент произошел вечером 14 февраля. Две девушки шли по улице Варварской, когда на них с крыши упала наледь. Одна из прохожих погибла на месте, вторая получила незначительные травмы.

Следственными органами СК России по Нижегородской области по факту гибели 19-летней девушки в результате падения наледи возбуждено уголовное дело, — указано в сообщении.

Трагедия квалифицирована по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека. Следователи устанавливают ответственных за очистку кровли лиц. Им предстоит выяснить, проводились ли своевременно работы по удалению снега и наледи, а также дать правовую оценку действиям управляющей организации. Расследование продолжается.

Ранее МЧС России призвало регионы к немедленной очистке зданий в связи с участившимися случаями обрушения кровель и падения снега с крыш. Ведомство посоветовало россиянам выбирать для передвижения очищенные места и не ходить под крышами домов и козырьками.