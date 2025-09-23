Раскрыто имя изувера, ставшего первым руководителем пыточной ВСУ РИАН: первым руководителем пыточной в Мариуполе был Александр Хараберюш

Первым руководителем пыточной в аэропорту Мариуполя под названием «Библиотека» был сотрудник СБУ Александр Хараберюш, рассказал источник РИА Новости в российских силовых структурах. Он издевался над несогласными с украинскими властями.

С 2013 по 2017 год начальником главного отдела контрразведки УСБУ в Донецкой области был полковник Хараберюш Александр Иванович, курирующий печально известную «Библиотеку» в мариупольском аэропорту, — рассказал собеседник агентства.

Хараберюш погиб 31 марта 2017 года в Мариуполе. Его джип был подорван на пересечении улицы Кафайской и проспекта Металлургов.

Ранее командир российского спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что располагает сведениями о тайных тюрьмах на территории Украины. По его словам, эти учреждения были организованы по указанию западных спецслужб. Алаудинов предположил, что в удобный для себя момент западные политики сами раскроют эту информацию, возложив всю ответственность за существование пыточных на украинские власти.

Позже МИД России объявил в федеральный розыск командиров украинских войск Константина Немичева и Сергея Величко, известного по прозвищу Чили. По данным ведомства, их подозревают в причастности к пыткам российских военнослужащих, взятых в плен в Харьковской области весной 2022 года.