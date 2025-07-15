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15 июля 2025 в 18:46

Российского телеведущего обвинили в оскорблении жителей одного города

Телеведущий Вяземский заявил, что не оскорблял жителей Липецка

Юрий Вяземский Юрий Вяземский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий и профессор МГИМО Юрий Вяземский, известный по передаче «Умницы и умники», заявил в беседе с изданием «Ридус», что не оскорблял жителей Липецка. Так он отреагировал на появление в Сети записи, где он высказывает неприятные для местных жителей вещи.

На кадрах можно услышать, как Вяземский говорит, что «если ты дурак, живи в Липецке». Позже он приносит извинение за слова, но затем отмечает, что ему все равно, что о нем подумают горожане, для него главное, чтобы его «любили тамбовские».

Я такого не говорил никогда. Вы сами понимаете, как сейчас видеозапись можно сделать. У меня нежнейшее отношение к Липецкой области, потому что она некогда была частью Тамбовской губернии. Такую глупость я не мог сказать, — сказал Вяземский журналистам.

Ранее телеведущий заявлял, что в России не нужна Болонская система образования. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что ее положительные стороны давно исчезли, а отрицательные только прибавляются. По его мнению, пять лет обучения — это грамотно.

До этого Вяземский заявлял, что если президент Украины Владимир Зеленский действительно пробовал поступить в МГИМО, он мог просто не пройти медкомиссию, которая в то время там существовала. Профессор подчеркнул, что решение вуза не брать учиться Зеленского можно назвать правильным.

Россия
Юрий Вяземский
Липецк
телеведущие
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