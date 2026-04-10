Эпидемиолог предупредил о рисках мышиного помета

Мышиный помет является страшным ядом, поэтому после зимы его нужно обязательно убрать, рассказал aif.ru ведущий эксперт CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора​ Михаил Лебедев. Он отметил, что продукты жизнедеятельности грызунов могут стать причиной заражения инфекциями.

Убирая на даче весной, особое внимание уделите местам, куда могли наведываться грызуны. Они распространители опасных для человека инфекций. Чтобы заразиться, необязательно контактировать с животным. Заболеть можно просто при вдыхании пыли с частичками продуктов мышиной жизнедеятельности (то есть экскрементов), а также при употреблении пищи и воды, загрязненных грызунами, или просто не помыв руки после уборки в загородном доме либо работ на садовом участке, — рассказал Лебедев.

Эпидемиолог предупредил, что самой распространенной инфекцией является геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Он также посоветовал провести влажную уборку и вымыть поверхности и посуду с дезинфицирующим средством.

Ранее сотрудник Роспотребнадзора Ангелина Тимофеева рассказала, что при появлении грызунов в многоквартирном доме, например в подвале или на лестничной клетке, следует обратиться в управляющую компанию. Она напомнила, что мыши и крысы — переносчики опасных заболеваний.