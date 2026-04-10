Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 17:46

Мясников рассказал о жестком подходе американской медицины к пациентам

Мясников: в США жестко относятся к тем, кто отказывается принимать статины

Александр Мясников Александр Мясников Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Пациентов в США, отказывающихся от приема статинов, не уговаривают, а ставят перед жестким выбором, сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, подход врачей в США существенно отличается от российского. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников пояснил, что американские специалисты, в отличие от их российских коллег, в таких случаях формулируют позицию предельно жестко. Они говорят, что либо пациент пьет препараты, либо его ждет смерть, паралич или слабоумие.

Доктор подчеркнул, что статины жизненно необходимы людям с повышенным уровнем холестерина. Он добавил, что отказ от этих препаратов может привести к инсульту или развитию сосудистой деменции, поэтому строгость американских врачей имеет под собой медицинские основания.

Ранее Мясников заявил, что кардионагрузки и силовые тренировки полезны даже для людей старше 70 лет: такие занятия позволяют почувствовать себя человеком. По его мнению, в пожилом возрасте можно пробовать совершенно разные виды спорта.

Здоровье
Александр Мясников
США
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.