Мясников рассказал о жестком подходе американской медицины к пациентам

Пациентов в США, отказывающихся от приема статинов, не уговаривают, а ставят перед жестким выбором, сообщил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, подход врачей в США существенно отличается от российского. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников пояснил, что американские специалисты, в отличие от их российских коллег, в таких случаях формулируют позицию предельно жестко. Они говорят, что либо пациент пьет препараты, либо его ждет смерть, паралич или слабоумие.

Доктор подчеркнул, что статины жизненно необходимы людям с повышенным уровнем холестерина. Он добавил, что отказ от этих препаратов может привести к инсульту или развитию сосудистой деменции, поэтому строгость американских врачей имеет под собой медицинские основания.

