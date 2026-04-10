Врач ответил, допустимо ли садиться за руль после безалкогольного пива Врач Поляков: после небольшой дозы безалкогольного пива можно садиться за руль

Человек может сесть за руль, если выпил небольшую дозу безалкогольного пива, заявил aif.ru диетолог Антон Поляков. При этом он отметил, что употребление этого напитка может вызвать обострение многих заболеваний.

Перед тем как сесть за руль, пить безалкогольное пиво можно. Но тут многое зависит от количества. Если человек выпьет литров пять, то это может каким-то образом сказаться на его состоянии, а если это одна или две бутылки, то можно, — уточнил Поляков.

Однако, по его мнению, важно помнить, что употребление безалкогольного пива может побудить некоторых людей вернуться к спиртным напиткам. Врач добавил, что зачастую такой вид пива намного вреднее обычных газированных напитков — все из-за обилия сахара в составе.

Ранее терапевт Зарема Тен заявила, что безалкогольное пиво не является безвредным напитком, так как содержит до 0,5% чистого спирта. Она отметила, что в нем также присутствуют продукты брожения и красители.