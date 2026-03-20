Капуста по-новому: тушим с яблоками и томатом — получается сочно, ароматно и можно в Великий пост

Тушеная капуста по-новому с яблоками и томатами — это невероятно вкусное, сочное и ароматное блюдо, которое вдобавок можно есть в Великий пост.

Кисло-сладкие яблоки придают капусте нежную фруктовую нотку, а томатная паста добавляет насыщенность. Вкус получается гармоничным, сочным и очень уютным.

Для приготовления понадобится: 500 г белокочанной капусты, 2 кисло-сладких яблока, 1 луковица, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, лавровый лист, растительное масло, сахар по вкусу.

Способ приготовления: капусту тонко нашинкуйте. Лук нарежьте кубиками. Яблоки очистите и нарежьте кубиками. В глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте капусту и тушите на среднем огне, помешивая, 10-15 минут до мягкости. Добавьте яблоки, томатную пасту, соль, перец, лавровый лист и немного воды (около 0,5 стакана). Перемешайте, накройте крышкой и тушите на медленном огне 20-30 минут до полной готовности. В конце попробуйте и при необходимости добавьте сахар для баланса кисло-сладкого вкуса. Подавайте горячей.

