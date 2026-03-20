20 марта 2026 в 11:00

Капуста по-новому: тушим с яблоками и томатом — получается сочно, ароматно и можно в Великий пост

Фото: D-NEWS.ru
Тушеная капуста по-новому с яблоками и томатами — это невероятно вкусное, сочное и ароматное блюдо, которое вдобавок можно есть в Великий пост.

Кисло-сладкие яблоки придают капусте нежную фруктовую нотку, а томатная паста добавляет насыщенность. Вкус получается гармоничным, сочным и очень уютным.

Для приготовления понадобится: 500 г белокочанной капусты, 2 кисло-сладких яблока, 1 луковица, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, лавровый лист, растительное масло, сахар по вкусу.

Способ приготовления: капусту тонко нашинкуйте. Лук нарежьте кубиками. Яблоки очистите и нарежьте кубиками. В глубокой сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте капусту и тушите на среднем огне, помешивая, 10-15 минут до мягкости. Добавьте яблоки, томатную пасту, соль, перец, лавровый лист и немного воды (около 0,5 стакана). Перемешайте, накройте крышкой и тушите на медленном огне 20-30 минут до полной готовности. В конце попробуйте и при необходимости добавьте сахар для баланса кисло-сладкого вкуса. Подавайте горячей.

Ранее стало известно, как приготовить капустные котлеты — классика Великого поста.

Проверено редакцией
Так же просто, как приготовить оладьи: жареные ленивые пирожки с капустой на жидком тесте
Эти капустные стейки — гениальный способ преобразить простой овощ. Копеечный ужин, а какой вкус! Невероятно аппетитно
Никаких сырников и запеканок: готовлю творог по-китайски — нежный и безумно вкусный
Наполеон-скороход: готовим любимый торт на обычной сковороде за 20 минут
Вместо ужина готовлю грибные драники — сытно, ароматно и минимум ингредиентов: можно постящимся
капуста
рецепты
Великий пост
ужины
Дарья Иванова
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
