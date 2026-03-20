Приготовьте курицу в духовке «под кирпичом»: такого вы еще не пробовали

Многие хозяйки обходят рецепт цыпленка табака (или тапака) стороной, считая, что жарка под прессом — это шумное и масляное приключение. Однако есть способ получить ту самую румяную, хрустящую корочку и нежнейшее мясо, не стоя у плиты. Речь идет о запекании «под кирпичом» в духовке. Но главный секрет здесь не в тяжелом грузе, а в том, как мариновать курицу для духовки, чтобы она сохранила сок внутри, а снаружи покрылась карамельной глазурью.

В отличие от классических рецептов с уксусом или майонезом, опытные повара используют метод влажного посола (brine). Это гарантирует, что даже грудка не пересохнет при высокой температуре. Чтобы ответить на вопрос, как мариновать курицу для духовки идеально, потребуется необычный компонент — облепиховое пюре. Оно дает потрясающий цвет и легкую кислинку, расщепляющую волокна.

Ингредиенты:

  • цыпленок-бройлер (около 1,5 кг) — 1 шт.,

  • облепиха свежемороженая (протертая) — 3 ст. л.,

  • соль крупная — 50 г (для рассола),

  • вода — 1 литр,

  • чеснок — 4 зубчика,

  • смесь перцев горошком — 1 ч.л.,

  • паприка копченая — 1 ст. л.,

  • масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление

Тушку нужно распластать: разрезать вдоль грудки и перебить хребет, чтобы она приняла плоскую форму. Первый и важнейший этап — погружение в солевой раствор на 2-3 часа. На литр воды кладется 50 г соли и пара горошин перца. После такой ванны мясо становится плотным и сочным.

Далее готовится паста: смешивается облепиховое пюре, выдавленный чеснок, копченая паприка и масло. Этой смесью тушку натирают уже перед самой отправкой в духовку. Важно дать ей постоять в пряностях всего 15-20 минут, пока духовка разогревается до 200 градусов.

На противень укладывается фольга, сверху — курица кожей вверх. Вторым противнем или доской накрывают тушку и ставят массивный груз (например, таз с водой или пару кирпичей, завернутых в фольгу).

Запекается блюдо 40-50 минут. За 10 минут до готовности груз снимают, чтобы корочка подрумянилась до хруста.

Этот способ дает удивительный результат — мясо тает во рту, а кисло-сладкий привкус облепихи делает блюдо изысканным, но при этом домашним.

  • Калорийность на 100 г: 184 ккал.

  • БЖУ: 21,2/9,8/1,5.

Александра Вкусова
