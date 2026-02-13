Кекс «День и ночь»: проще домашней выпечки не придумаешь — сделаете тесто за 8 минут

Кекс «День и ночь» — это идеальная выпечка для тех, кто хочет удивить семью, не тратя часы на кухне. Проще домашней выпечки не придумаешь — сделаете тесто за 8 минут!

Для приготовления понадобится: 3 яйца, 200 г сахара, 200 г сметаны или кефира, 120 мл растительного масла, 300 г муки, 1,5 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванилин, 2 ст. л. какао-порошка без сахара.

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до пышности. Добавьте сметану (кефир) и масло, перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и ванилином, замешивая гладкое тесто консистенции густой сметаны. Разделите тесто на две равные части. В одну часть добавьте какао-порошок и тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 180°C. Возьмите форму для выпечки. В центр формы поставьте стакан или банку. Аккуратно, одновременно с двух противоположных сторон, вылейте два вида теста: с одной стороны — светлое, с другой — шоколадное. Лейте медленно, чтобы потоки не смешивались. Выпекайте 40-50 минут до сухой зубочистки.

