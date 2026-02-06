Кто испёк один раз — не сможет остановиться: кекс с сухофруктами и орехами

Этот кекс покоряет с первого кусочка. Нежный, ароматный, с щедрой начинкой из сухофруктов и орехов — настоящая находка для семейного чаепития и праздничного стола. Пока он печётся, по дому разносится такой запах, что устоять просто невозможно. Даже те, кто обычно равнодушен к сухофруктам, просят добавки. А с кружкой молока или чая этот кекс становится настоящим уютным десертом.

Ингредиенты: сливочное масло — 200 г, сахар — 150 г, яйца — 4 шт., изюм — 150 г, курага — 100 г, чернослив — 100 г, орехи — 150 г, мука — 300 г, разрыхлитель — 3 ч. л.

Приготовление: сухофрукты залейте горячей водой и оставьте на 15 минут, чтобы они стали мягкими. Затем слейте воду, обсушите и нарежьте курагу и чернослив мелкими кубиками. Сливочное масло нарежьте кусочками и разотрите с сахаром до пышности. По одному введите яйца, каждый раз хорошо перемешивая. Орехи измельчите ножом или скалкой. Добавьте в тесто сухофрукты и орехи. Муку просейте с разрыхлителем и аккуратно вмешайте в массу. Тесто должно получиться густым, как очень плотная сметана. Форму смажьте маслом, при желании застелите пергаментом. Выложите тесто и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 50 минут. Готовность проверьте шпажкой — она должна выходить сухой. Остудите кекс, нарежьте и подавайте к столу.

