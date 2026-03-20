На молоке — прошлый век. Готовлю гренки с картофелем и чесночком: вкуснее драников и улетают за минуту

На молоке — прошлый век. Готовлю гренки с картофелем и чесночком: вкуснее драников и улетают за минуту

Беру черствый батон, сырой картофель и яйцо — и жарю хрустящие, ароматные гренки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или сытного перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые гренки с хрустящей картофельной корочкой снаружи и мягким, нежным хлебом внутри, пропитанным чесночным ароматом. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 ломтиков черствого батона или белого хлеба, 2 средние картофелины, 1 яйцо, 2 зубчика чеснока, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Чеснок измельчите. В глубокой миске смешайте тертый картофель, яйцо, чеснок, соль и перец до однородности. Каждый ломтик хлеба щедро обмажьте полученной картофельной массой с одной стороны. Разогрейте сковороду с маслом и выложите гренки картофельной стороной вниз. Жарьте на среднем огне 3–4 минуты до румяной хрустящей корочки, затем аккуратно переверните и жарьте еще 2–3 минуты. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.