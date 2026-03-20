Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 14:00

На молоке — прошлый век. Готовлю гренки с картофелем и чесночком: вкуснее драников и улетают за минуту

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру черствый батон, сырой картофель и яйцо — и жарю хрустящие, ароматные гренки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или сытного перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые гренки с хрустящей картофельной корочкой снаружи и мягким, нежным хлебом внутри, пропитанным чесночным ароматом. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 ломтиков черствого батона или белого хлеба, 2 средние картофелины, 1 яйцо, 2 зубчика чеснока, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Чеснок измельчите. В глубокой миске смешайте тертый картофель, яйцо, чеснок, соль и перец до однородности. Каждый ломтик хлеба щедро обмажьте полученной картофельной массой с одной стороны. Разогрейте сковороду с маслом и выложите гренки картофельной стороной вниз. Жарьте на среднем огне 3–4 минуты до румяной хрустящей корочки, затем аккуратно переверните и жарьте еще 2–3 минуты. Подавайте горячими.

Проверено редакцией
рецепты
кулинария
гренки
завтраки
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал объяснил затишье ВС России над центральными районами Украины
Одна необычная пара вступила в брак в Крыму
Четверо детей пострадали при взрыве газа в жилом доме
Москвичам рассказали, когда в столице полностью сойдет снег
Муж Ивлеевой влез в долги на 570 тыс. рублей из-за яиц и стройки
Российская бортпроводница разбила нос во время рейса из Коломбо в Москву
Военкор узнал о переброске элиты ВСУ к границе России
Что известно о последних днях жизни и смерти Филарета
Любивший деньги начальник колонии сам оказался за решеткой
Над Брянской областью сбили дрон самолетного типа
Специальный сервис поможет россиянам оценить готовность к домашним питомцам
Стало известно, как снижение ключевой ставки отразится на инфляции
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему команда не может забить с игры
Врач дала советы, как завершить пост без стресса для организма
Украинские дипломаты с легкой руки превратили Италию в «Ресбублику»
Мощное землетрясение произошло у берегов тихоокеанского государства
«А у нас есть Выборг!»: Милонов предложил отменить туры за границу
В РПЦ назвали ключевую причину раскола православия на Украине
Моряки атакованного газовоза «Арктик Метагаз» вернулись домой в Мурманск
Премьер Польши заявил об отсутствии «плана Б» по кредиту Евросоюза Украине
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.