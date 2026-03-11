Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 марта 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 11 марта 2026 года

Согласно григорианскому календарю, 11 марта — 70-й день 2026 года. Весна окончательно вступает в свои права. Отовсюду доносятся щебет птиц и стук капели. Рассказываем все, что нужно знать про 11 марта: какие праздники справляют в этот день и какие традиции, приметы и памятные события с ним связаны.

Память Порфирия Газского — церковный праздник 11 марта

В церковном календаре на эту дату приходится день памяти Порфирия Газского. Жизнь македонского святителя пришлась на IV век нашей эры. Уже в молодости Порфирий решил стать монахом. Несколько лет он провел в одном из египетских монастырей, а позже удалился в пустыню.

Отшельничество плохо сказалось на здоровье Порфирия. Чтобы избавиться от недуга, аскет отправился на поклонение к подножию Голгофы. Там во сне ему явился сам Иисус Христос, даровавший паломнику исцеление. В этом же видении Порфирию указали на небольшой кусочек дерева — фрагмент креста, на котором был распят Спаситель. Проснувшись, Порфирий отыскал реликвию и стал ее хранителем.

Годы спустя Порфирий был рукоположен в епископы Газы. Отсюда и его прозвание — Газский. Приняв сан, он стал возводить монастыри и церкви, обращать язычников в христианскую веру, защищать паству от гонений и притеснений. Силой молитвы он исцелял больных, а однажды даже предотвратил засуху, призвав дождь.

Сегодня, обращаясь к святителю, верующие исполняют тропари и кондаки. Они чтут Порфирия Газского как образец кротости и воздержания, очистивший «от нечестия Газу» и «насадивший благочестие». Христиане просят епископа молить Бога о спасении их душ.

Праздники 11 марта в России

11 марта 2026 года на территории РФ отмечают сразу два профессиональных праздника. Первый из них учрежден в 2008 году. Он известен как День работника органов наркоконтроля. Праздник приурочен к годовщине основания ФСКН России (современное название — ГУНК МВД, или Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России). Ведомство ответственно за контроль наркобизнеса и оборота ПАВ, а также профилактику наркомании.

Второй профессиональный праздник 11 марта — День сотрудников частных охранных агентств в России, коротко называемый Днем охранника. Он приурочен к годовщине принятия закона «О частной детективной и охранной деятельности». Празднуют его охранники, телохранители, руководители охранных организаций и их подчиненные, частные детективы и технический персонал ЧОО.

А еще 11 марта — региональный праздник для уральцев. Он известен как День народного подвига. Торжество приурочено к годовщине создания уральского корпуса танкистов-добровольцев в 1943 году. Ежегодно уральцы вспоминают ратные подвиги земляков и проводят воспитательно-патриотические мероприятия для молодежи.

Приметы на 11 марта: что можно и нельзя делать

В России праздник 11 марта считался днем пробуждения нечисти. Отсюда возникло поверье, что ни в коем случае нельзя оставлять двери и ворота открытыми. Не стоит также шуметь: ссориться, кричать, петь, свистеть. Все это может привлечь нечистую силу.

На Прокопа начинали сезон охоты и рыбалки. Впрочем, и тут не обошлось без запретов. Считалось, что если на пути охотнику повстречался заяц, то стоит развернуться назад: зверек мог оказаться чертом и навлечь на человека беду.

На Дорогорушителя прислушиваются к голосу природы. Он подскажет, когда начинать полевые работы и чего ждать от будущего урожая. Вот несколько примет на 11 марта:

если солнце светит ярко, урожай будет богатым;

на крышах выросло много сосулек — стоит ждать много овощей;

распустились макушки вербы — пора приниматься за посев, он будет хорошим;

подснежники распустились — значит, пришло время пахоты;

воробьи собираются под крышей перед потеплением;

с юга дует ветер и слышна капель — лето выдастся урожайным;

перелетные птицы вернулись — к ранней весне.

Какие события произошли 11 марта

Теперь вы знаете, какие праздники приходятся на 11 марта. Самое время обратиться к истории и выяснить, чем еще примечательна эта дата. На 11-е число выпали следующие события:

105 год — в Китае изобретена бамбуковая бумага;

843 год — в Византии побеждено иконоборчество и восстановлено иконопочитание;

1714 год — в России открыты цифирные школы — начальные школы для мальчиков;

1918 год — начало Дроздовского похода — добровольческого похода сторонников белого движения, противостоявших советской власти;

1918 год — столица России перенесена в Москву;

1919 год — начало Вешенского восстания — бунта донских казаков против большевистской власти;

1931 год — утверждена программа физкультурной подготовки ГТО;

1931 год — на территории СССР запрещены продажа и ввоз Библии;

1985 год — Михаил Горбачев стал генсеком ЦК КПСС;

1990 год — Литовская Республика восстановила независимость;

2020 год — ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Кто из знаменитостей родился 11 марта

Не меньший интерес представляют личности, появившиеся на свет 11 марта. В их число входят:

Василий Чичагов (1726–1809) — мореплаватель, полярный исследователь;

Урбен Жан Жозеф Леверье (1811–1877) — математик и астроном, вычисливший орбиту планеты Нептун;

Рауль Уолш (1887–1980) — режиссер, соучредитель Американской академии кинематографических искусств и наук;

Михаил Ефремов (1887–1942) — военачальник, полководец времен ВОВ, посмертно Герой СССР;

Константин Коккинаки (1910–1990) — летчик-испытатель, Герой СССР;

Джозеф Ликлайдер (1915–1990) — ученый, принявший участие в разработке прототипа интернета;

Бен Ференц (р.1920) — прокурор, следователь, участник Нюрнбергского процесса;

Георгий Юматов (1926–1997) — актер;

Евгений Шутов (1926–1995) — актер;

Александра Забелина (1937–2002) — фехтовальщица на рапирах, многократная чемпионка Олимпийских игр и мира;

Дуглас Ноэл Адамс (1952–2001) — писатель-фантаст;

Бувайсар Сайтиев (р.1975) — борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр и мира, депутат Госдумы от Дагестана.

Именины 11 марта

В завершение разговора про праздники 11 марта 2026 года упомянем именины. В масленичный понедельник справляют день ангела:

Вот мы и выяснили, какие праздники приходятся на 11 марта 2026 года. Начинается последняя перед Великим постом неделя. А значит, пришло время для приготовления блинов, семейных встреч и прощания с зимой.

