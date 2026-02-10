Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 05:56

В России могут изменить условия сдачи экзамена на права

ТАСС: в России могут ввести сжатый срок сдачи практического экзамена на права

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В России могут сократить максимальный срок сдачи практического экзамена на водительские права, передает ТАСС со ссылкой на доверенный источник. Вместо нынешних шести месяцев предлагается установить лимит в 60 дней.

Проект еще не передали в правительство, он дорабатывается. Согласно проекту, у кандидатов в водители будет максимум 60 дней для сдачи практического экзамена после теоретического, — заявил источник.

Ранее стало известно, что жителям России могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки. Нововведение коснется тех, кто будет подавать заявление на сдачу экзамена через портал госуслуг.

До этого сообщалось: в России с 1 марта 2027 года информация о некоторых заболеваниях будет сразу поступать в ГИБДД из медицинских учреждений. Как уточнил адвокат Михаил Петров, если заболевание входит в перечень противопоказаний, водительские права будут аннулированы автоматически.

Кроме того, в 2026 году в полном объеме будет применяться обновленный перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. В список входят психические и неврологические расстройства, нарушения зрения и хронические зависимости, при которых водительские права не выдаются или аннулируются.

экзамены
ГИБДД
изменения
водительские права
