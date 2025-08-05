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05 августа 2025 в 09:13

Сын Кадырова займется гумпомощью Газе

Адам Кадыров стал куратором гумпомощи жителям Газы от Чечни

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров возьмет на себя курирование гуманитарной помощи, которую регион направляет жителям Газы, сообщил Telegram-канал департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства республики. Ведомство отметило, что основной темой обсуждения стало налаживание эффективного механизма доставки гуманитарной помощи жителям Палестины.

Собранные пожертвования, включающие продукты, медикаменты и другую жизненно необходимую поддержку, планируют доставлять непосредственно жителям сектора Газа. Департамент официально назначил 17-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова куратором этой миссии от республики.

Власти региона также приняли решение возобновить сбор гуманитарной помощи, который ранее приостанавливали для уточнения путей ее дальнейшего распределения. Департамент уточнил, что сбор средств вновь поручили благотворительным организациям «Хайра», «Даймохк» и «Аюб».

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что на свадьбу его сына Адама приехали такие политики, как лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-премьеры РФ Денис Мантуров и Александр Новак. По его словам, на празднике также присутствовали главы некоторых российских регионов.

Чечня
Адам Кадыров
сектор Газа
гумпомощь
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